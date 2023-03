En el programa de Javier Cárdenas te contamos que el podemita Pablo Iglesias no hace más que perder demandas una detrás de otra. No sólo las pierde contra Eduardo Inda, también contra Ana Rosa Quintana, así como se desestimó la demanda presentada por el padre del ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias (debe ser hereditario) contra la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

En el caso de Ana Rosa Quintana, las declaraciones en cuestión las dio la presentadora en su programa, donde afirmó que «el líder de Podemos echa en cara los muertos de las residencias de ancianos a Díaz Ayuso, cuando él era el responsable de los geriátricos». El juzgado ha decretado que la periodista dio una opinión en un espacio donde se le permitía y ha concluido que «el escrito remitido por el demandante no fue un intento de rectificación de hechos sino de rebatir y replicar la opinión crítica de la presentadora». Como ya informó OKDIARIO, «la justicia ha dado la razón a este programa tras la denuncia de Pablo Iglesias que nos puso al director, a Mediaset y a mí por una opinión en el Editorial sobre la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia», ha dicho orgullosa. El fue fuera vicepresidente del Gobierno por aquel entonces denunció al programa de Telecinco por una opinión que dio la presentadora en la Editorial que conduce. Ahora, el juez ha considerado que tanto Ana Rosa, como la cadena de Fuencarral y el director del programa llevan totalmente la razón. «El juez estima que la opinión estaba construida en base a la información dada por el propio equipo de Gobierno, es decir, que le hemos ganado a Pablo Iglesias», ha sentenciado.El fallo del juez impone al ex ministro el pago de las costas del juicio y ni El programa de Ana Rosa tendrá que rectificar ni tampoco compensar de forma económica al antiguo líder de Podemos.