En Levántate OK, Javier Cárdenas este martes destaca que «Koldo y Ábalos visitaran 11 países justo cuando el ex ministro dejó de ser ministro y a todo esto hay que sumar que quien sustituirá al ex ministro José Luis Ábalos, si dimite como diputado por el caso Koldo, como le ha pedido la dirección del partido, será la socialista Ana María Gónzalez Herdaro, alcaldesa de Llaurí, condenada en 2021 por conducir bajo los efectos del alcohol».

Como se recuerda en el espacio de Javier Cárdenas, «fue condenada en 2021 con una multa de 960 euros y la retirada del carnet de conducir durante ocho meses por conducir bajo los efectos del alcohol. Ana María Gónzalez Herdaro reemplazaría a Ábalos al ser la siguiente en la lista del PSPV-PSOE por la provincia de Valencia». A juicio de Cárdenas, José Luis Ábalos tiene las horas contadas en el Grupo Parlamentario del PSOE. O se va él o, en las próximas horas, la dirección del grupo capitaneado por Patxi López le expulsará.

Fuentes de Ferraz consultadas por OKDIARIO señalan que han establecido un margen «de 24 horas para que sea él quien dé el paso». En caso contrario, se recurrirá a la expulsión. «No es la mejor salida, pero es la única que quizás nos quede», admiten fuentes socialistas.

Esa presión de Ferraz al entorno del ex ministro, con la decisión de la Ejecutiva Nacional comunicada por la portavoz Esther Peña, se extiende también al PSOE valenciano (PSPV), en el que milita Ábalos. El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha defendido que el diputado por Valencia debe cumplir con la decisión «dolorosa y firme» de la Ejecutiva Federal y dejar su acta en el Congreso. «Ferraz tiene la última competencia y lo que dice debe ser acatado, nosotros no tenemos nada más que decir», ha manifestado Muñoz después de que la Ejecutiva Federal del PSOE haya decidido por unanimidad solicitar al ex ministro la entrega de su acta en las próximas 24 horas.