En el programa de Javier Cárdenas escuchamos hoy la historia sobre el extraño rescate a una clínica dental que, además, ha sido declarado secreto. Extraño, ¿no?

Atentos a esto. Hoy explicamos que el Gobierno declara secreto el rescate de Vivanta y niega al Congreso su expediente. El Gobierno de Pedro Sánchez no rendirá cuentas ante el Congreso de los Diputados sobre los detalles del discutido rescate por 40 millones de euros a las clínicas dentales Vivanta. El Ejecutivo considera secreto y de carácter reservado el contenido de los informes, por los que el consejo de Ministros y la SEPI concedieron a ese grupo dental un préstamo participativo de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones de euros del fondo de apoyo para la solvencia de empresas estratégicas.

Ante todo esto, Javier Cárdenas se pregunta: ¿las clínicas dentales Vivanta son estratégicas? Claro, lo será como la aerolínea aquella venezolana, ¿verdad? Sí, aquella que no tenía ni un sólo avión en propiedad, cuya única aeronave era alquilada y a la que el Gobierno le dio 53 millones. Hablamos de Plus Ultra, claro, súper estratégica también. Y Europa mirando para otro lado, dice Javier Cárdenas, «que es lo que a mí me revienta de Europa, porque no hay nadie que diga ‘¿cómo?’». Y ahora las clínicas dentales Vivanta 40 millones de euros. Dice Cárdenas: «Cada día hay un robo, porque si esto de verdad es legal y cumple todos los requisitos, ¿por qué lo tapas y declaras secreto el recate? ¿Por qué es secreto?, ¿pero no es dinero público? Pagamos como imbéciles y no tenemos accesos a saber que hemos pagado. Y estos son los que se llaman demócratas y progresistas».