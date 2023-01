En el programa de Javier Cárdenas te contamos la insólita historia de un hombre que abandonó accidentalmente a su esposa en Tailandia y condujo por horas pensando que estaba en el asiento de atrás. Ella tuvo que caminar en la selva buscando ayuda.

Un hombre en Tailandia abandonó accidentalmente a su esposa al costado de la carretera y condujo 160 kilómetros creyendo que estaba dormida en la parte trasera del automóvil. El ‘pequeño olvido’ ocurrió cuando la pareja se movilizaba a la provincia de Maha Sarakham, de donde es oriunda la mujer.

Mientras se movilizaban por la carretera, el hombre sintió ganas de ir al baño y paró en la carretera para hacerlo. La esposa decidió hacer lo mismo, pero él no se dio cuenta y cuando volvió al auto pensó que ella estaba durmiendo en la parte de atrás y siguió su camino.

La mujer quedó sola, en la noche, sin dinero y sin teléfono. Por ello decidió caminar por la carretera para buscar ayuda. Finalmente, tras caminar 20 kilómetros logró llegar a una estación de Policía, alrededor de las 5:00 a.m. A las autoridades les costó comunicarse con el olvidadizo esposo pues, primero, ella no recordaba el número de teléfono de memoria y, segundo, cuando llamaron teléfono de la mujer, que había quedado en el auto, él no lo escuchó.

Tras mucho insistir en las llamadas, el hombre que accidentalmente abandonó a su esposa notó su error y tuvo que manejar de regreso para recogerla. La pareja ha estado casada por 27 años y tiene un hijo de 26 años, seguro que no olvidarán semejante despiste.