El nombre de cinco letras que los padres de ahora quieren para su hijas: su procedencia es directamente vasca

Elegir el nombre de un bebé no suele ser una decisión sencilla. Hay padres que recurren a nombres familiares, otros buscan opciones internacionales y cada vez son más quienes prefieren nombres cortos, fáciles de pronunciar y vinculados a una tradición concreta. En este último grupo hay un nombre de niña de cinco letras que está ganando protagonismo entre las nuevas generaciones y cuya procedencia es directamente vasca.

Aunque fuera del País Vasco puede resultar menos habitual, los datos muestran que se trata de un nombre especialmente joven. Según podemos ver en el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay actualmente 2.576 mujeres llamadas Malen y su edad media es de apenas 11,7 años. Una cifra que permite comprobar que buena parte de quienes llevan este nombre son niñas y adolescentes. Su distribución geográfica tampoco pasa desapercibida. El mapa del INE refleja una concentración especialmente elevada en las provincias vascas y en Navarra, mientras que su presencia es mucho menor en buena parte del resto de España.

El nombre de cinco letras que los padres de ahora quieren para su hijas

Malen reúne varias de las características que buscan muchas familias a la hora de elegir un nombre. Es breve, únicamente tiene cinco letras y mantiene una fuerte vinculación con la cultura vasca. Se considera habitualmente una forma corta de Madalen, nombre empleado en euskera y relacionado con Magdalena. Sin embargo, en torno a su origen existen otras interpretaciones.

La principal sostiene que Malen tiene una procedencia directamente vasca y estaría relacionado con una forma primitiva de Mailen. Pero otra explicación lo conecta con Madalen y, por extensión, con Magdalena. Precisamente esta variedad de teorías hace que no exista una única interpretación acerca de su etimología y significado. Pero lo que sí podemos confirmar a partir de las estadísticas actuales es su carácter generacional ya que la edad media de las mujeres llamadas Malen no alcanza los 12 años, lo que indica que su utilización se ha incrementado especialmente en épocas recientes.

Qué significa el nombre de Malen

El significado atribuido a Malen a partir de su raíz vasca es el de «mensajera». Pero ya hemos mencionado que también se dice que puede partir de Magdalenta, así que teniendo esto en cuenta y cuando se relaciona con la tradición cristiana, aparecen interpretaciones vinculadas a «torre» o «torre de Dios».

También es habitual encontrar descripciones populares sobre la personalidad asociada al nombre. Entre ellas aparecen características como la fuerza de voluntad, la iniciativa o la capacidad para emprender proyectos. Conviene recordar, no obstante, que estas asociaciones forman parte de la tradición relacionada con los nombres y no determinan el carácter de una persona.

En qué lugares de España hay más mujeres llamadas Malen

Los datos del INE ofrecen otra pista importante sobre el origen y la expansión del nombre. Malen no se distribuye de manera uniforme por España. El mapa elaborado a partir del padrón muestra sus mayores concentraciones relativas en País Vasco y Navarra. Algunas provincias cercanas también registran presencia del nombre, mientras que en el resto de España el nombre tiene menos presencia, de modo que queda claro que continúa estando especialmente ligado al norte de España, aunque su utilización fuera de su territorio tradicional demuestra que no es una opción exclusivamente vasca. En total, las estadísticas consultadas contabilizan 2.576 mujeres llamadas Malen, y además la edad media actual es de 11,7 años, reafirmndo la idea de que se trata de una elección relativamente reciente entre los padres.

Algunas mujeres jóvenes que se llaman Malen

La juventud asociada al nombre también se aprecia entre algunas de las mujeres que lo llevan ya que muchas de ellas tienen poco más de 30 años e incluso menos. Por ejemplo, está Malen Ruiz de Azúa, atleta nacida en Arrasate/Mondragón en 1995. También está Malen Amenabar Larrañaga, bertsolari nacida en 1994; Malen Osa Ansa, corredora de montaña de Oñati nacida en 2002, y Malen Azpirotz Sarasola, actriz de Zarautz nacida en 2004. Son ejemplos que reflejan precisamente el perfil generacional del nombre ya que según las estadísticas, están mucho más presente entre mujeres jóvenes que entre generaciones de mayor edad.

Malen tiene variantes en otros idiomas

La vinculación de Malen con Madalen permite encontrar nombres equivalentes en diferentes lenguas europeas. En castellano, la forma más conocida es Magdalena, ligada además a la figura bíblica de María Magdalena. En francés encontramos Madeleine, mientras que en italiano aparece Maddalena y en portugués Madalena. En alemán se utilizan formas como Magdalena o Magda, mientras que el bretón conserva precisamente Madalen.

Malen, sin embargo, ha conseguido funcionar como un nombre propio por sí mismo. Sus cinco letras, su sonoridad y su conexión con la tradición vasca explican parte de su atractivo. Y hay un dato especialmente revelador con esa edad media de sólo 11,7 años entre las 2.576 mujeres que se llaman así en España, de modo que más que un nombre heredado de generaciones anteriores, las estadísticas del INE muestran que Malen pertenece, sobre todo, a las niñas y jóvenes de ahora.