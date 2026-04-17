Apagón telefónico en España éste sábado: la comunidad autónoma que dejará a miles de familias sin móvil el 18 de abril

Este sábado 18 de abril, el País Vasco llevará a cabo una iniciativa pionera en el conjunto del Estado con la celebración de un Día sin Móvil, una propuesta de apagón digital que plantea una desconexión digital voluntaria durante varias horas y que busca implicar a miles de familias en una reflexión colectiva sobre el uso de la tecnología en la vida cotidiana. La medida se enmarca en un contexto de creciente preocupación social por el impacto del uso intensivo de pantallas, especialmente entre menores, adolescentes y sus entornos familiares.

El horario previsto para el desarrollo de la iniciativa será ininterrumpido, de 11:00 a 19:00 horas. La jornada se desarrollará de manera simultánea en tres puntos emblemáticos de las capitales vascas: la plaza de Okendo en San Sebastián, el parque de Doña Casilda en Bilbao y la plaza de los Celedones de Oro en Vitoria.

Preocupación por el uso de pantallas

En los últimos años, distintos estudios han señalado un incremento sostenido del tiempo de exposición a dispositivos móviles y pantallas en edades cada vez más tempranas. En el ámbito educativo, se estima que una parte significativa de los jóvenes reconoce un uso prácticamente constante del teléfono móvil, mientras que en el entorno familiar también se observa una alta dependencia tecnológica entre adultos, con dificultades para desconectar de las notificaciones, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Este fenómeno ha abierto un debate más amplio sobre los hábitos digitales, la calidad del tiempo de convivencia y la gestión del ocio en el hogar.

Preocupación por el uso de pantallas

En este contexto, el Gobierno vasco ha impulsado la iniciativa Día sin Móvil, una propuesta de carácter participativo que invita a la ciudadanía a realizar una pausa temporal en el uso de dispositivos electrónicos. El objetivo declarado es fomentar la convivencia presencial, el tiempo compartido en familia y la recuperación de actividades al aire libre sin mediación tecnológica. La campaña se presenta como una experiencia de desconexión consciente y voluntaria, orientada a promover un uso más equilibrado de la tecnología.

Puntos de encuentro en las capitales vascas

La jornada se desarrollará de manera simultánea en tres puntos emblemáticos de las capitales vascas: la plaza de Okendo en San Sebastián, el parque de Doña Casilda en Bilbao y la plaza de los Celedones de Oro en Vitoria. En estos espacios, las familias que deseen participar podrán depositar sus teléfonos móviles en sistemas habilitados de custodia temporal, permitiendo así la desconexión durante el tiempo que decidan permanecer en la actividad. El horario previsto para el desarrollo de la iniciativa será ininterrumpido, de 11:00 a 19:00 horas.

La organización corre a cargo del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, que plantea esta acción como una experiencia de sensibilización social. Además de la desconexión temporal, la iniciativa incluye la firma de un documento de compromiso familiar en el que se recogen recomendaciones orientadas a mejorar los hábitos digitales en el hogar. Entre ellas destacan la priorización de los momentos de convivencia sin dispositivos móviles, la importancia del ejemplo adulto en el uso responsable de la tecnología y la necesidad de establecer acuerdos familiares claros sobre el uso de pantallas.

Asimismo, se propone promover actividades alternativas sin pantallas, especialmente en el ámbito familiar, con el fin de reforzar la interacción social directa y la gestión saludable del tiempo libre. La iniciativa también pretende servir como punto de partida para la creación de rutinas domésticas que incorporen espacios de desconexión digital voluntaria.

Como apoyo material a la campaña, las familias participantes recibirán una bolsa reutilizable y una caja para teléfonos móviles, con la intención de facilitar la reproducción de esta práctica en el entorno doméstico en caso de que deseen prolongar la experiencia más allá de la jornada. De este modo, el Día sin Móvil se plantea no solo como una acción puntual, sino como una herramienta de sensibilización sobre los hábitos digitales contemporáneos y su impacto en la vida cotidiana.