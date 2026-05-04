Youtube censura a OKDIARIO por mostrar una corrida de toros

Sólo si tienes 18 años Youtube tolera visualizar un toro lidiándose: censura pura y dura a los menores a la tauromaquia. Lo mismo sucede en Instagram. En X directamente el algoritmo relega contenidos taurinos a la mínima visibilidad Para todos ellos es «contenido sensible».

Esto es lo que nos ha sucedido este sábado en nuestras redes sociales al publicar una videocrónica donde mostraba cómo el matador Javier Cortés había inaugurado los oles de mayo con sus naturales en Las Ventas. Si quieres ver nuestras crónicas, querido lector, te pido que abras el usuario de Youtube para apoyarnos en su difusión hasta que entre todos pongamos orden en este país bananero.

Misteriosamente estas compañías comparten el mismo propósito que el ministro de (in)cultura, Ernest Urtasun y la de Juventud e Infancia, Sira Rego. La de Sumar propuso en enero de este año prohibir que los menores contemplen el arte de torear en una plaza de toros.

Justo lo contrario que reivindicó este pasado lunes, el Premio Nacional de Tauromaquia, Curro Vázquez, animando a que los jóvenes fueran a las plazas de toros y recordando las tentaciones que tienen los dirigentes cuando están en el poder de impedirlo.

El maestro Vázquez lo dijo en el Senado. Estaba presente Alberto Núñez Feijóo. Según me cuentan, lo hizo con segundas. El popular siendo presidente de la Xunta de Galicia, acordó ya en 2011 junto con el PSOE y los independentistas del BNG prohibir el acceso de menores de 12 años –el partido impulsor de la propuesta, argumentando que «estudios demuestran» que los niños que contemplan corridas de toros «son más agresivos»–.

Hoy en día Galicia es la única comunidad autónoma que prohibe la presencia de menores en los festejos taurinos. En las Islas Baleares pasó lo mismo en 2017 con el PSOE, pero la irrupción del PP y Vox al poder eliminó la prohibición. Hay que recordárselo de cara al 2027.

Este 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, Las Ventas rozó el lleno: 21.480 personas asistieron a la tradicional corrida goyesca, pese a amenazar lluvia, ser sábado y puente. A Isabel Díaz Ayuso le brindaron 3 toros. Con su Ejecutivo autonómico, los toros han vuelto a la televisión pública llevando la fiesta nacional a todos los salones de casa (madrileños y no madrileños).

Desde uno de los tendidos de Las Ventas pude ver con mis propios ojos a muchos abuelos con sus nietos disfrutando de la tarde, aprendiendo de sus mayores, mientras merendaban un bocadillo de jamón que les había preparado la yaya antes de salir de casa. Y me dije… ¿Son todos los abuelos iguales ante la ley en toda España?

Me cuesta pensar mucho que en el nuevo Gobierno nacional que se avecina en España podamos tolerar que se permita el ninguneo de cualquiera que no respete nuestra tradición, que es patrimonio y que tienen el deber nuestros representantes públicos de velar por su protección y promoción. Lo que implica restaurar el orden y devolver, también al mundo digital, los principios de la democracia española –algo que le gusta mucho hablar a Pedro Sánchez–, y que pasan por respetar nuestra idiosincracia popular.

Una red social no puede imponer su propia censura a la tauromaquia porque se vea sangre. Es un arte regulado y protegido por el país donde se practica. A los medios que divulgamos la tauromaquia no se nos puede castigar con la tiranía del algoritmo sin que tenga consecuencias. Ni a los toreros y ganaderos censurar tu arte y oficio. Aviso de navegantes.

Unas últimas cuestiones. ¿Pasó lo mismo con la eutanasia de Noelia? ¿Su muerte fue digna y no debemos avergonzarnos como sociedad, pero con la de los toros lidiados sí?