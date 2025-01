Venezuela libre

En pocas horas el presidente de Venezuela, el de verdad, será proclamado presidente. Eso es así por haber ganado las elecciones aún en condiciones durísimas y con dificultades extremas, con más de cien muertos y más de dos mil encarcelados por un régimen dictatorial y sentenciado por Naciones Unidas por delitos de lesa humanidad.

Es muy difícil poder entender como es posible que esta narcodictadura sobreviva, cuando es de suponer que en pleno siglo XXI la democracia ha de ser el marco de convivencia, pero las fuerzas del mal saben actuar con medida precisión para transformar la realidad en beneficio de sus oscuros y perversos intereses y apadrinados por el veneno neocomunista, verdadero destructor de la dignidad de las personas y alimento indispensable de quienes sin escrúpulos anteponen cualquier cosa al bien común de los pueblos.

Venezuela ha llegado a una intersección de caminos en donde ya ha ganado para siempre ser la antorcha de la libertad de un pueblo que ha sabido superar el pisoteo y el desprecio, y en cualquier circunstancia que veamos ha ganado para siempre ser la guía y cabeza de los valores más sobresalientes de la sociedad, así como de los valores auténticos de la democracia.

Hemos llegado hasta aquí tras un largo viaje de sacrificio, horrores y tragedias, y hemos llegado hasta aquí con la victoria aplastante de una oposición ejemplar que ha dado el bastón de mando a su presidente Edmundo González Urrutia y así mismo bajo el liderazgo heroico de María Corina Machado.

Hemos llegado hasta aquí quedando boquiabierta la comunidad internacional, enseñada nuevamente en lo que significa recuperar los principios básicos que han de presidir una democracia, ante los devaneos de pérdida de rumbo en los que navegamos. Venezuela nos da un ejemplo al mundo libre y debemos corresponder a Venezuela. El Parlamento español y el Parlamento Europeo se han sumado a ese respaldo así como los principales países democráticos de la tierra, y hasta treinta líderes hispanoamericanos denunciando a un narcodictador ante la Corte Penal Internacional, coordinados por Andrés Pastrana, incluidos Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, y que han tenido las más altas responsabilidades de gobierno.

Ciento sesenta y un días después, quien no lo ha hecho aún es el presidente del Gobierno de España y tampoco el partido secuestrado que le respalda, a causa de sus instrucciones. Ciento sesenta y un días después el presidente del Gobierno aún no ha denunciado y condenado los asesinatos y secuestros ocurridos durante las elecciones donde también hay españoles, pero tampoco ha reconocido a la oposición ganadora ni al presidente electo Edmundo González Urrutia, ni ha condenado a un presidente señalado por delitos de lesa humanidad, por Naciones Unidas. Tampoco ha condenado a su brazo derecho y vergüenza para España el ex presidente del Gobierno Zapatero.

Desde treinta asociaciones de la sociedad civil de muchísimos puntos de España hemos pedido nuevamente ayer a los presidentes de las instituciones europeas apoyo pleno y firme en la toma de posesión del presidente González Urrutia en pocas horas, y demanda así mismo firme para que exijan desde Europa al presidente del Gobierno que reconozca a la oposición ganadora y al presidente electo a muy pocas horas de su toma de posesión, y por ser el único país democrático que no lo ha hecho.

Hoy cumpliremos también los españoles de a pie, en la calle Ferraz de Madrid, 161 días continuados – como también están haciendo en Burgos- de protesta ante esta ignominiosa y horrenda situación y actitud del presidente del Gobierno, y acompañaremos también al pueblo venezolano en la manifestación de la Puerta del Sol de esta tarde.

Es una ignominia lacerante, una provocación maliciosa, perversa y oscurantista, una confirmación maligna de los negros y ocultos intereses que el presidente del Gobierno esconde satánicamente.

Contra ello está conjurado el conjunto del pueblo español, sea de la ideología que sea, pues es la justicia, la libertad y el bien común de Venezuela lo que prevalece.

Es por ello que representantes de la sociedad civil y que trabajamos por el interés general y el bien común de España, denunciando a un presidente de Gobierno que la traiciona a diario, denunciamos así mismo que no reconozca la victoria del pueblo venezolano, y a su legítimo presidente, pero que sepa el pueblo venezolano que España les respalda plenamente y con emocionada deuda de honor, la España no cautiva de un encantador de serpientes maligno, que ha quedado retratado en hechos de lacerante corrupción de evidencia internacional en los medios mundiales de mayor prestigio.

Los españoles admiramos el heroísmo del pueblo venezolano, su coraje, sacrificio y determinación, admiramos las enseñanzas de María Corina Machado donde nos pone al frente de una batalla espiritual y de firmes creencias en Dios, vencedora del mal, al frente de una batalla social, donde nos pone en la vanguardia de los valores imperecederos que la sociedad ha de saber encabezar y nos pone al frente de una batalla política, donde los principios irrenunciables de la libertad, de la justicia y de la democracia han de triunfar.

Los españoles admiramos a Edmundo González Urrutia, que está al frente del caudal de confianza que Venezuela entera le ha dado. Ello es el mayor tesoro que se puede recibir y el mayor compromiso por el que trabajar, y en ello los españoles de a pie, todos, le vamos a ayudar hoy y siempre.

Honor al pueblo venezolano y a su gesta heroica.

Honor y deuda permanente a la lucha del pueblo venezolano por su libertad. Ella, su admirable y heroica lucha, es símbolo preclaro de la libertad de la humanidad.