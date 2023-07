El timo de la lista más votada

Ayer el debate entre Feijóo y Sánchez no fue un cara a cara, fue un frontón. Como si fuera un niño chico que en el patio de un colegio infantil no para de gritar que «¡rebota, rebota y en tu cara explota!», el presidente del Gobierno repitió una y otra vez la muletilla que «sanchismo: PP y Vox son lo mismo». Cuando el del PP le echó en cara su nefasta gestión económica que ha hecho que España sea el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB prepandemia, Sánchez contestó que el PP ha pactado con Vox. Y lo mismo hizo cuando le afeó el maquillaje de la cifra real de paro con el invento de los fijos discontinuos que no trabajan, pero no cuentan como parados… Vox. Cuando le explicó varios casos reales de violadores y pederastas que habían sido excarcelados por su ley del sólo sí es sí… que Vox.

«PP y Vox son lo mismo» fue la única respuesta de Pedro Sánchez a los indultos a los golpistas, a los pactos con Bildu y ERC, a las cesiones ante Marruecos, a los viajes privados en Falcon y a toda la ristra de mentiras que adornan al que desde el principio conocimos como Cum Fraude. El presidente del Gobierno sólo fue al debate a decirle a los españoles que por mucho que les haya mentido, defraudado y arruinado él, la alternativa sólo puede ser un Gobierno de coalición entre PP y Vox que, según él, significará un retroceso brutal en todos los avances sociales que cree haber conseguido. Y por mucho que algo así resultaba bastante previsible y el equipo de Feijóo debería haberlo llevado preparado, la única respuesta que el del PP quiso utilizar fue repetir hasta la saciedad su oferta para que gobierne la minoría más votada, sin necesidad de pactar con otros partidos hasta conseguir sumar la mayoría.

«Aprovecho para hacerle una propuesta al señor Sánchez. Yo no gobernaré si no gano las elecciones. ¿El señor Sánchez acepta que no se presentará a la investidura si no es la fuerza más votada? Yo sí lo acepto», repitió una y otra vez Feijóo, asumiendo el mismo cordón sanitario de la izquierda contra el partido de las víctimas de ETA, Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara, al que el PP acepta que se sitúe en el mismo nivel del Bildu que tiene como candidatos a infinidad de etarras condenados. En realidad, Feijóo jamás se ha negado a recibir los votos de Vox. Gracias a ellos ha conseguido hacerse con más de 50 alcaldías en municipios en los que el PSOE fue el más votado, ha logrado gobernar en otros más de 150 municipios en los que no tenía mayoría, ha conquistado los gobiernos de Castilla y León, Valencia y Extremadura y otros como el de Murcia que aún se están negociando. Y le ha cedido a Vox la presidencia de la mesa de los parlamentos autonómicos de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana. Pero lo ha hecho poniendo cara de asquito y ofreciendo antes el acuerdo al PSOE.

Que gobierne la minoría más votada es, además de antidemocrático e inconstitucional, un fraude y una ofensa a los votantes. Las elecciones en España no se diseñaron como un sistema de doble vuelta al estilo del que se usa en Francia y en el que los votantes pueden opinar cuál es su primera y su segunda opción. Permitir que, sin sistema de doble vuelta, gobierne siempre el más votado otorga el poder a una minoría que resulta indeseada por la mayoría. En España no elegimos directamente al presidente del Gobierno, votamos a los partidos y son los diputados electos los que tienen que ponerse de acuerdo sobre quién será el presidente. En democracia debe cumplirse la voluntad de la mayoría, respetando los derechos de las minorías. Si Feijóo permite que gobierne Sánchez pudiendo formar una alternativa, estaría estafando a sus votantes. Pero también lo haría si aceptase gobernar él, negándose a negociar y llegar a acuerdos con el partido que le permita alcanzar una mayoría que el PP solo no consiga. Dijo Winston Churchill que «la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás». Feijóo debe dejar de tratar a sus votantes como a niños y defender los potentes argumentos que el PP tiene para llegar a acuerdos con Vox para derogar el sanchismo.