Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 29 de agosto al 4 de septiembre

SUBE: Ana María de Grecia

Que hace unos días cumplió 80 años rodeada de sus hijos, de su cuñada, la reina Sofía, y las infantas Elena y Cristina, en Grecia. Quién iba a decirle a aquella deliciosa princesa, la menor de las hijas del rey Federico de Dinamarca, al casarse a los 18 años, en 1964, enamoradísima e ilusionada, con su príncipe azul, concretamente el joven y atractivo rey Constantino de Grecia que su vida no iba a ser un cuento de hadas donde «se casaron y comieron perdices», sino todo lo contrario. En 1967 tuvieron que ir al exilio, deprisa y corriendo, viviendo primero en Roma y después en Londres. Conservaron el título de reyes hasta junio de 1973, cuando el gobierno de los militares les desposeyó de él. Su «colaboración» con el Gobierno de los coroneles le impidió a la joven Ana María refugiarse aquellos primeros años en su país de origen, Dinamarca. La pareja real tuvo cinco hijos, falleciendo Constantino en enero de 2023. El regalo de sus dos hermanas, la reina Margarita y la princesa Benedikta, ha sido cumplir su deseo: conocer Groenlandia. Y allí que fue junto a su hija pequeña, Theodora.

SUBE: George Clooney

Uno de los actores más atractivos y brillantes de Hollywood ha recibido por méritos propios el importante galardón del Festival de Venecia, el León de Oro, por su magnífica y prolífica carrera en la 83ª edición de la Mostra. Ha sido galardonado con dos Oscar, cuatro Globos de Oro y un BAFTA. Ha dirigido nueve películas y participado en más de 80. A sus 65 años ha declarado: «A mi edad, todo lo que tiene que ver con la vejez lleva a la melancolía, pero la vida es bella y tenemos la obligación de festejarla. Soy optimista aunque estamos en una situación poco afortunada, pero superaremos todo esto, ya que en 1968 se vivió una situación igual o peor con los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King».

BAJA: Mónica García

La inepta ministra de Sanidad a la que el puesto no le viene grande, sino grandíiiiiiisimo. Nombrada ministra en noviembre de 2023, cuyo único mérito fue el continuo enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pues bien, en su tardío viaje a Ceuta ni supo ni quiso ni pudo poner algo de sensatez que exigía su cargo. Echó la culpa a los ceutíes, y hasta al «maestro armero», del caos de la situación que se estaba viviendo y, lo peor, que se sigue viviendo y sabe Dios hasta cuándo. Después de reunir vacunas suficientes para los invasores marroquíes, resulta que no sabe ni cómo hacerlas llegar ni cómo distribuirlas.

BAJA: Ernesto de Hannover

Nunca entenderé que pueda disfrutar de unas vacaciones veraniegas inseparables (según Hola) después de su ruptura con Claudia Stilianopoulos, una mujer libre e independiente. Sus idas y venidas, sobre todo por no saber controlar la ingesta de alcohol, por su carácter violento y agresivo, ya sea con un camarero o su pareja, han causado a veces situaciones tan violentas como llegar a echarle del hotel donde residía por un trato humillante a camareros y doncellas. Claudia ha declarado que solo son amigos.