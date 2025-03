Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 21 al 28 de febrero de 2025

SUBE: Julio Iglesias

Ignacio Peyró, el director del Instituto Cervantes de Roma, adonde llegó desde la sede de Londres, ha publicado un libro sobre el cantante que ya está a la venta con el título El cantante español que enamoró al mundo. La vida de Julio Iglesias (Libros de Asteroides), en el que se vuelca en elogios como que «Julio es el cantante con un éxito más que descomunal, planetario, sobrenatural, un ser sin tiempo, que nunca ha tenido entre sus prioridades parecer contemporáneo y que encarna una especie de sueño de felicidad de clase media. Es el cantante vivo que más discos ha vendido en la historia junto a Madonna y Elton John. Es famoso desde Japón al último rincón del altiplano andino». Aunque pueden parecer excesivos elogios, yo, que conozco a mi compadre muy bien, diría que son más que merecidos.

SUBE: Jesús Calleja

El leonés, de 59 años, padre de tres hijos a los que adoptó y apasionado de la ciencia especialmente de la astrofísica y de la astronomía, se ha subido a la nave espacial New Shepard de la compañía norteamericana Blue Origin, siendo el tercer español de la historia en viajar al espacio después de Miguel López Alegría y Pedro Duque. «He soñado ser astronauta toda mi vida. No tengo miedo, ningún miedo… Otra cosa es el pánico… El miedo es muy relevante en la vida porque te impide cometer equivocaciones». El «viaje espacial» para turistas (le acompañaron cinco millonarios) duró tan solo ¡¡¡once minutos!!! Una pregunta, ¿Jesús Calleja se ha convertido en «astronauta» o en un simple turista espacial?

BAJA: Jaime Ostos Jr.

El hijo primogénito del que fuera famoso torero, con el mismo nombre y apellido, ha mostrado sin pudor alguno, en el programa de televisión De Viernes, los resultados físicos de una agresión de su hermano menor Jacobo (versión moderna de Caín y Abel) en la puerta del madrileño hotel Wellington, donde Jaime acababa de encontrarse con María Ángeles Grajal, con la que había tenido un violento altercado «amenazándola de muerte», según Jacobo. Otro que tal anda. Todo un lamentable ejemplo de un drama familiar «cuya vida ajetreada y poco pacífica», rememora Grajal.

BAJA: Yolanda Díaz

La polémica, exhibicionista, histriónica y hoy ridícula vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, por denunciar haber vivido «una terrible» situación machista, como la experimentada en el Congreso de los Diputados cuando «un periodista sin rubor me hizo un apelativo machista diciéndome que «estaba cada vez mas guapa». «Lo he sufrido ante la presencia manifiesta de muchos profesionales y soy la vicepresidenta. Imagina lo que pasa a las mujeres a diario». A mí también me gustaría, como a Rosa Belmonte, saber, a qué periodista se le ha ocurrido hacerle semejante apelativo a su estado físico. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le respondió que «no toda crítica ni todo halago es machista. Machismo es que el hombre pretenda prevalecer sobre la mujer por el solo hecho de serlo».