Si Interior da marcha atrás con las balizas, que Marlaska devuelva el dinero del ‘atraco’

Después de esquilmar a millones de automovilistas, obligándoles a rascarse el bolsillo para adquirir la baliza V16, ahora resulta que el Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska se va a gastar 1,5 millones de euros en informes de siniestralidad vial para decidir si mantiene la baliza. Y es que en la primera operación salida tras la obligatoriedad de este aparato se ha registrado la cifra más alta de muertos por atropello en los últimos diez años. Y eso que la baliza se impuso bajo el pretexto de que reduciría este tipo de siniestros.

Los guardias civiles de Tráfico, que por razones obvias son una voz autorizada por el conocimiento que tienen de la realidad, han venido manifestando que las balizas V16 «no sirven para nada», porque no se ven las luces, y que mayor seguridad dan los anteriores triángulos. Cómo será la cosa que hasta el director de la DGT, Pere Navarro, ha reconocido que «las cosas podían haberse hecho mejor» y que «se necesitará un plazo más largo para hacer una valoración rigurosa» sobre la efectividad de las balizas.

Lo cierto es que el único país de la UE donde la V16 es obligatoria es España y que su obligación vino envuelta por la polémica, no sólo por las dudas sobre su eficacia, sino porque la empresa fabricante está vinculada a cargos del PSOE. Y es que los datos de fallecidos en vías interurbanas, una vez decretada la obligatoriedad de la baliza, han crecido hasta alcanzar su peor registro de la última década.

O sea, Interior se va a gastar un millón y medio en un informe para decidir si mantiene la baliza. A la espera del mismo, ya sabemos dos cosas: que los automovilistas han sido saqueados y, lo que es mucho peor, que los fallecidos por atropello tras la imposición de la baliza han crecido como nunca. Por cierto, Marlaska: ¿Si Interior decide no seguir con las balizas, devolverá Interior el dinero del atraco?