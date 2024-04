Si esto no es un delito de malversación de dinero público se le parece mucho

Háganse idea de la falta de pudor -o algo más, porque si esto no es un delito de malversación de fondos públicos se le parece mucho-: la esposa del presidente del Gobierno ha desarrollado una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca de su nueva empresa Transforma TSC, de la que Begoña Gómez es administradora única. ¿Y quién ha puesto el dinero para la creación de la web?, se preguntarán ustedes. Pues la Universidad Complutense. O sea, 60.500 euros de dinero público para un proyecto -negocio- de carácter estrictamente privado.

El encargo de la web Transforma TSC – que, por cierto, carece de aviso legal-se concretó, como recoge la Plataforma de Contratación del Estado, el 14 de noviembre de 2023 por parte de la Complutense y con la firma de Begoña Gómez en los pliegos del encargo. Una semana después se registra una empresa con el mismo nombre de ese proyecto pagado con fondos públicos. Fue el 21 de noviembre de ese mismo año cuando el Registro certifica la creación de la mercantil Transforma TSC SL. ¿Y quién está detrás? En efecto, la mismísima Begoña Gómez. Es decir, la separación entre sus trabajos en la Complutense como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) y como empresaria con la compañía Transforma TSC ya no es que sea cada vez más difusa, sino que ha alcanzado la categoría de escándalo, porque la mujer del presidente está utilizando fondos públicos en el desarrollo tecnológico de una página que lleva la marca de su empresa.

La web no aclara si está ligada a la cátedra de Begoña Gómez, a la empresa Transforma TSC SL o a ambas, pero lo cierto es que fue creada e impulsada con dinero de la universidad. La web se encuentra ya operativa para pymes y en el futuro también podrá ser utilizada por ciudadanos anónimos, organizaciones no lucrativas y las propias administraciones públicas. Todo un negocio impulsado a costa del bolsillo del contribuyente. Entre los «beneficios» de la web de Begoña Gómez está «no quedarse atrás y formar parte del cambio». Desde luego, quien no se ha quedado atrás es la mujer del presidente del Gobierno. Tanto que se ha pasado de impulso.