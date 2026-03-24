Sánchez fabrica un nuevo censo electoral a la medida del PSOE

El primer paso era nacionalizar a los nietos del exilio, los familiares de los exiliados de la Guerra Civil a los que había que hacerles españoles para que pudieran votar. Y el segundo, la concesión de ayudas económicas para que puedan volver a España, un proceso que ya están impulsando los distintos Gobiernos autonómicos del PSOE, con Asturias a la cabeza.

El pasado fin de semana, la vicepresidenta del Ejecutivo asturiano, Gimena Llamedo, de viaje institucional en Buenos Aires (Argentina), anunció la ampliación de las ayudas económicas al retorno para que también puedan solicitarlas aquellas personas que hayan adquirido recientemente la nacionalidad española. La medida permitirá «incluir a hijos y nietos de la emigración asturiana que hayan obtenido la ciudadanía al amparo de la conocida como ley de nietos», dice el Ejecutivo del socialista Adrián Barbón.

Se trata de un cambio fundamental, porque hasta ahora la normativa exigía que los cuatro años mínimos de residencia en el extranjero inmediatamente anteriores al retorno se hubieran cumplido ya con nacionalidad española, un requisito que «dejaba fuera a numerosos descendientes que la habían obtenido recientemente». Con el cambio, bastará con disponer de la nacionalidad en el momento de solicitar la ayuda.

La convocatoria está dotada con 500.000 euros y permite recibir hasta 6.000 euros para facilitar el asentamiento en Asturias. El Gobierno navarro de la socialista María Chivite también otorga subvenciones dentro de su programa de retorno a «personas con nacionalidad española nacidas en Navarra o cuya última vecindad administrativa en España hubiera sido Navarra, o ser hijo/a de personas oriundas de Navarra inscritas como españolas de acuerdo con la legislación del Estado».

Este último supuesto es el que encaja con la ley de nacionalización de hijos y nietos de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. En definitiva, que estamos ante un cambio sustancial del censo electoral. Pedro Sánchez lo tiene claro: si no nos votan los de dentro, nos los traemos de fuera.