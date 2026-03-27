Sánchez busca ‘nuevos’ españoles hasta debajo de las piedras

Bajo la excusa de haber sido víctimas de la dictadura franquista, el Gobierno de Pedro Sánchez utilizó la ley de Memoria Democrática para que los denominados «nietos del exilio» pudieran obtener la nacionalidad española y, en consecuencia, votar. Pero la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre el derecho a la opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de dicha ley no deja lugar a dudas: Franco y la dictadura eran una excusa, porque, en realidad, podrán ser nacionalizados «tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella».

En suma, que como está ocurriendo, los descendientes de quienes abandonaron España antes del estallido de la Guerra Civil también podrán ser españoles y ejercer su derecho al sufragio. ¿Y quién firma esa instrucción? Sofía Puente, la mismísima hermana de Óscar Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Por tanto, la dictadura franquista ha sido el pretexto, porque en realidad cualquier descendiente de español que abandonara el país antes del 18 de julio de 1936 podrá ser nacionalizado en virtud de la instrucción del órgano dependiente del Ministerio de Justicia. Se confirma así lo que OKDIARIO viene denunciando desde hace años: que aquí lo que se está perpetrando es un pucherazo monumental, un plan para alterar el censo electoral e incorporar al mismo a nuevos votantes que, en teoría, serían afines a la izquierda.

Entre los nacionalizados por la ley de Memoria Democrática y los extranjeros regularizados de forma masiva por el Ejecutivo se habrán incorporado al censo más de un millón y medio de nuevos votantes. El plan está claro: la excusa era Francisco Franco, pero el objetivo es paliar la pérdida de votos de la izquierda con una oleada de nuevos españoles que, en señal de agradecimiento, voten por el PSOE de Pedro Sánchez. Está más claro que el agua.