¿Qué más tiene que pasar para sacar de la Moncloa a Pedro Sánchez?

Dos enmiendas de PP y Junts, prácticamente idénticas, que pedían la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones en una moción sin carácter vinculante, se encontraron con el muro socialcomunista de una Mesa del Congreso que ha vetado la iniciativa en una portentosa exhibición antidemocrática. Puro golpismo parlamentario de la coalición del Gobierno.

Lo sucedido retrata la pulsión totalitaria del Ejecutivo, pero también su impotencia, porque la situación de Pedro Sánchez es tan límite que no puede permitirse, siquiera, dar voz al Parlamento. En estas circunstancias, la pregunta clave es si no ha llegado el momento de que el PP presente una moción de censura por imperativo moral y democrático. Y aunque la aritmética parlamentaria no parezca, a priori, capaz de sacar del poder a Pedro Sánchez, la situación ha llegado a un límite en el que urge recurrir a este instrumento constitucional para que todos se retraten. Porque lo que no puede ser es que el temor de algunos a un nuevo Gobierno blinde la corrupción y el golpismo institucional del actual Ejecutivo.

Eso supone pervertir la esencia de la democracia y admitir que un Gobierno totalitario en franca descomposición pueda perpetuarse en el poder. Y si el argumento de Junts o PNV, que se muestran favorables a convocar elecciones, es que ellos no pueden apoyar una moción de censura del PP, al menos hay que forzarles a que se retraten. Porque no hay nada más antidemocrático que admitir que el Gobierno actual no puede, por razones obvias de higiene democrática, seguir gobernando, y al mismo tiempo permitir con su voto que siga gobernando. Eso es la cuadratura de la hipocresía política. La legislatura ha implosionado, el partido del Gobierno chapotea en un océano de corrupción y Pedro Sánchez le niega la voz al Parlamento. ¿Qué más hace falta para sacar de la Moncloa al hombre que mantiene secuestrada nuestra democracia?