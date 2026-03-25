‘Las puertas de la vergüenza’

Cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció -durante su visita al nuevo taller de Renfe de Alta Velocidad Fuencarral II- una inversión de 1.000 millones de euros para poner en marcha un ambicioso Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe, se le olvidó decir si los 1.000 millones de euros incluían algo tan básico como que las puertas de acceso a las naves tuvieran un espacio suficiente para que cupieran las catenarias sin riesgo de electrocución.

A día de hoy, la situación es surrealista: los huecos de los portones son tan pequeños que las catenarias no caben y las puertas tienen que permanecer siempre abiertas por riesgo a que la tensión -son 25.000 voltios- termine derivando en ellas. O sea, que los trabajadores se pelan de frío. Es eso o arriesgarse a morir electrocutados, porque a día de hoy no hay otra alternativa.

Al diseñar las instalaciones —una nave de 18.900 m² que iba a ser referente de vanguardia—, nadie cayó en la cuenta de que los portones tenían que contar con espacio suficiente para el paso de las catenarias. Puente dijo al visitar el taller que serán «unas instalaciones que incorporan toda la experiencia de Renfe Mantenimiento, plenamente preparadas para atender a los nuevos trenes de alta velocidad, con la tecnología y equipamiento necesarios para garantizar su mantenimiento integral».

Las imágenes que hoy publica OKDIARIO hablan por sí solas: si esto es fruto de la experiencia de Renfe Mantenimiento, que vaya el ministro a revisar en persona las instalaciones para garantizar que están plenamente preparadas. No parece, salvo que Puente entienda que lo del hueco insuficiente en las puertas es un problema menor que se resuelve dejándolas siempre abiertas. Ya las llaman las «Puertas Óscar Puente». Es lo que tiene presumir de inversión: que viene OKDIARIO y con un par de imágenes te desmonta el relato. Por cierto, ministro, las puertas no tenían ni toma de tierra.