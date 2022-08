Promesas de Son Bibiloni

Le acaban de seleccionar para la Sub 19 y es uno más de la lista de jóvenes promesas que se convierten en realidad formados, puede que involuntariamente, en la cantera de Son Bibiloni y escondidos de la sagaz ceguera de sus «maestros» que les ha permitido cambiar de aires. Es Rafael Obrador, lateral zurdo de cuya renovación presumía en su momento Javi Recio, que ya hace tres años se fue al Real Madrid juvenil con el que ha participado en la Youth League de la UEFA, así como en el Castilla de Raúl.

La Ciudad Deportiva Antonio Asensio no resiste al abandono, que no lo hay porque los americanos, empeñados en la construcción, quieren levantar un hotel residencia. Una aspiración incongruente habida cuenta de que los jóvenes se van uno tras otro y, normalmente, no vuelven. Recordemos: Ferrán Quetglas, Pablo Ramón, Mascaró, Alex Cabrera, David Ferrer, Toni Moya,……Siempre podrán requerir el patrocinio de un nuevo nombre para sustituir el del empresario periodístico cuyo óbito abonó la desgracia y cerró la etapa más brillante del club de los últimos 25 años.

Celebran orgullosos el ascenso del Mallorca B a tercera división, la llame como la llame Rubiales, mientras el Villarreal pasea orgullosamente a su filial retando a los equipos de plata con jugadores como Fer Niño, carne de Primera por estos pagos, u Ontiveros, capaz de militar en cualquier escuadra de categoría superior. Mientras tanto nos empaquetaron a Ortells, quien mantiene al frente del fútbol base a un señor del Espanyol y otro colega. Presumimos de inventar la pólvora porque Gayá, Leo Román o Javi Llabrés han hecho la pretemporada con los mayores, ¡qué menos! Aguirre prefiere a Copete y a Lago Jr. Es lo que hay.