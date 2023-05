Page, ¿quién se ha bebido los casi 10.000 euros en vino?

Beberse 9.657,46 euros en vinos y licores en tan solo 17 días es mucho beber. De modo que no estaría de más que la Junta de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page explicara quién o quiénes se han pimplado en medio mes tanto alcohol. Según consta en el Registro de Contratos del Sector Público Regional, la adquisición se produjo a través de dos contratos de idéntico importe: 4.300,82 euros más IVA. La adjudicataria fue la sociedad limitada Alean Mora, una mercantil con sede en Toledo que regenta una tienda especializada en vinos y licores. Según el Ejecutivo de Page las compras fueron para «atenciones protocolarias», pero no estaría de más que concretaran algo más, porque eso del protocolo se presta a la ambigüedad. Alguien protocolariamente se ha puesto hasta las trancas o la cantidad no encaja. Y es que la cosa viene de lejos: en bebidas y productos de alimentación se han gastado 74.782 euros en los últimos tres años y medio, de modo que sale a 1.780 al mes sin impuestos. Mucho, pero que mucho protocolo es eso.

Esta sociedad limitada opera comercialmente con la tienda La Barrica, un conocido establecimiento gourmet de vinos y licores de alta gama de la capital imperial. En el informe público de la empresa al que ha tenido acceso OKDIARIO se especifica claramente que su objeto social es el comercio al por mayor y al por menor y la compraventa, almacenamiento y distribución de bebidas. Lo que sorprende es que las adjudicaciones, hasta 22, sean de poco en poco, cuando lo lógico sería que se realizara una compra a gran escala para reducir costes. Pero es que la Junta de Castilla-La Mancha no sólo ha comprado productos a esta empresa de licores, sino que en estos últimos cuatro años se han hecho varias contrataciones a otros establecimientos de alimentación y bebidas desde la secretaría general de la Presidencia de Castilla-La Mancha, destacando la compra de embutidos y bollería fina. De todas esas facturas, 29 tienen como objeto el suministro de productos diversos de alimentación para reuniones protocolarias, recepciones y reuniones del Consejo de Gobierno en la sede del Ejecutivo regional. O sea, que en el Gobierno de Page se han puesto finos.