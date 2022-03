La noticia ha pasado prácticamente desapercibida, salvo para los más cafeteros. El Banco Central Europeo, que dirige la francesa Christine Lagarde, mandó hace dos días al Gobierno español, específicamente a su presidente, una noticia que no les ha gustado recibir: el BCE, es decir, la Unión Europea, dejará de comprar deuda de los estados comunitarios entre los que se encuentra España.

Se ha impuesto el criterio de la primera potencia de la UE, es decir, Alemania. El nuevo canciller teutón, sustituto de Angela Merkel, socialdemócrata y en la misma internacional política que el PSOE, se lo adelantó en el primer viaje oficial que realizó a nuestro país.

Hasta ahora, durante tres largos años, Sánchez ha vivido de la deuda, con políticas derrochadoras que no desconocen los países pagadores de la Unión. Presiona con distintos argumentos para que esa enorme bola de deuda pública siga creciendo. Y sus colegas, en su mayoría, han dicho no. En realidad, es una enmienda a la totalidad a sus políticas económicas y sociales. No se puede ir de pedigüeño por el mundo y luego comportarse personal y colectivamente como si fueras un rico con petrodólares.

Tengo para mí que Sánchez & Díaz han prometido lo que no pueden dar. No lo puede dar porque no lo tienen. España está viviendo de prestado desde hace mucho tiempo y los que ponen el jurdó encima de la mesa han dicho hasta aquí llegó el agua.

Pedro Sánchez, que está demostrando que es más inteligente, a la par que trapacero, de lo que había demostrado hasta la fecha, ha jugado sus cartas (hasta ahora) en Europa. Como, además, no tiene ni quiere principio al que asirse, ha sobrevivido prometiendo El Dorado a unos y otros, a otros y uno. A partir de ahora, se puede ver en paños menores si, como ha dicho la presidenta del BCE, ya no hay más dinerito para fiestas sanchistas.

¿Quién pagará los platos rotos? No se engañen: los de siempre.

Trabajadores, pensionistas y en general el conjunto de los españoles con una subida brutal de impuestos.