Más pruebas de que proetarras y terroristas palestinos se citaron en la Puerta del Sol

Durante un control de alcoholemia realizado el pasado 26 de septiembre, la Ertzaintza detuvo en la localidad guipuzcoana de Escoriaza a Melen Grünig Ibáñez, militante de la izquierda proetarra Jardun Koordinadora y miembro de la organización propalestina Palestinarekin Elkartasuna. Melen está relacionada con Fouad Baker, que pertenece a la ejecutiva del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, declarada organización terrorista por la UE. También se la relaciona con Asier Herranz Vázquez, encausado por terrorismo y fundador de Samidoun Euskadi. Miembros de Samidoun y grupos del entorno de Bildu se han dejado ver en la acampada de la Puerta del Sol, según desveló OKDIARIO.

Valga esta introducción para concluir que entre los grupos proetarras y los grupos propalestinos existe una fluida comunicación y también una notable comunión de fines y objetivos, siempre, claro está, sirviéndose de la violencia. De modo que, cuando hace unas semanas, este periódico afirmaba que había terroristas en la Puerta del Sol, desde la izquierda se nos acusó de lo de siempre: de servir a los intereses de la extrema derecha publicando bulos, que es lo que siempre dice la izquierda y sus terminales mediáticas cuando OKDIARIO cuenta la verdad. Decíamos entonces que en la Puerta del Sol estaban los antisistema: desde los pro-Hamás a grupos cercanos a Bildu y el mundo proetarra. Y estaban.

A Melen Grünig se la ha detenido porque los agentes hallaron planos de situación de zulos que fueron de la organización terrorista ETA y listados de guardias civiles. Además, en la mochila de otro de los detenidos se encontraron dispositivos encriptados, en los que aparecen fotografías de entrenamiento terrorista, así como el teléfono de una agente de la Policía Nacional y matrículas de vehículos policiales. O sea, verde y con asas: esta gente de la izquierda abertzale es proetarra y sus amigos palestinos, terroristas. Y todos pasaron por la Puerta del Sol. Para que luego digan que acamparon por la difunta Maricarmen.