La carta que, con fecha de 18 de febrero de 2020 —días después del Delcygate— le envía la vicepresidenta de Venezuela al por entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, es mucho más que un documento que contextualiza con precisión meridiana el nuevo tiempo abierto, tras las elecciones de 2020, en las relaciones entre el Gobierno de Sánchez y la dictadura bolivariana.

Es una misiva en la que Delcy se abraza a la lírica para subrayar la disposición del régimen de Maduro a «expandir los estrechos caminos de nuestra relación bilateral, asediada por quienes despotrican de la política como único medio de convivencia posible» y a plantar cara a «los lobos del fascismo». Y un reconocimiento al «arrojo» de Ábalos —que fue quien se comió el escándalo del aeropuerto de Barajas, por cierto—, a quien expresa su «lealtad, fraguada en la confianza de los días».

La carta de Delcy Rodríguez confirma la nueva era en las relaciones entre el sanchismo y la dictadura y permite hacerse una idea cabal del grado de colaboración entre ambos gobiernos surgida a raíz del triunfo de Sánchez en las elecciones de 2020. Delcy se permite el atrevimiento, incluso, de dotar a la carta de un lirismo exacerbado, con referencias a Miguel Hernández, y una posdata final harto elocuente: «¡Reclamaré mis maletas a la España con determinación bolivariana!», en alusión a la polémica suscitada sobre el contenido de la valija de la vicepresidenta de Venezuela.

Todo lo que vino a partir de entonces fue evidente: España se convirtió en la única democracia occidental obsesionada con sostener al régimen, incluso en el pucherazo de 2024, un abrazo sin matices a una dictadura con las manos manchadas de sangre. Y se preguntarán ustedes por qué. Pues porque debajo de las íntimas relaciones diplomáticas se trazaban alambiacadas líneas de negocio. Ya saben: petróleo y más cosas para financiar, presuntamente, al partido del Gobierno, con Zapatero de maestro de ceremonias.