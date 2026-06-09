Míriam Nogueras cobra del Congreso de los Diputados 139.710,06 € y lleva cobrando eso desde que la hicieron diputada en enero de 2016, hace más de 10 años, por lo que se habrá embolsado más de 1,3 millones de euros desde entonces. Esa magnífica retribución la ha conseguido sin estudios ni currículum. Antes de ser diputada, la portavoz de Junts fue durante unos meses concejala en su pequeñísimo pueblo barcelonés de menos de 20.000 habitantes, puesto al que llegó ya con 35 años. Antes, básicamente, se estuvo tocando el bolo. Pertenece a una acomodada familia de empresarios catalanes del sector textil que dejaron que su hija creciera sin dar un palo al agua. Se matriculó en Comunicación Audiovisual, primero en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y, posteriormente, en la Complutense de Madrid, pero lo dejó. Para que nos hagamos una idea de su capacidad intelectual, desde el año 2016 la página web del Congreso dice en su biografía: «Actualmente cursando un post-grado de marketing digital y comercio electrónico». 10 años y medio después no ha terminado ese cursillo ni ha rectificado su ficha.

Ayer, cuando el papa León XIV visitó el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras lo agarró de la mano para que no pudiera huir de ella y le soltó un discurso en inglés, en el que le dijo: «Su Santidad, como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación», y solo cuando acabó, lo dejó seguir. Terminado el acto, la portavoz de los del fugado Puigdemont salió del Congreso, se fue a buscar a la prensa española y, ante sus micrófonos, se puso a hablar en catalán para repetirles a los periodistas lo que, en inglés, le había dicho al santo padre.

Hace ya varios años que la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados anunció que no pensaba volver a hablar en español, ni siquiera en sus intervenciones ante los medios de comunicación, incluso antes de la reforma del Reglamento del Congreso en la que Pedro Sánchez permitió el uso de lenguas cooficiales para pagar los siete votos de los de Puigdemont, en septiembre de 2023. Nogueras siempre responde en catalán a las preguntas que, en Madrid, se le hacen en español y luego Junts facilita a la prensa una traducción de sus palabras. Si para ella «hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto», negarse a hablar español cuando está en Madrid solamente puede significar que allí no se siente acogida, a pesar del sueldazo que se embolsa, que ella no respeta a los españoles que no son catalanes, o ambas cosas a la vez.

La primera acepción del verbo acoger nos dice que significa admitir a alguien en su casa o en su compañía, lo que no es aplicable al caso, ya que Madrid es la casa de todos los españoles, igual que luchamos para que eso vuelva a ser Cataluña. Otras acepciones del verbo significan proteger, amparar y contener. Pero en este caso me voy a detener en su undécima acepción según el diccionario de la RAE, que nos dice que acoger también significa «valerse de algún pretexto para disfrazar o disimular algo», donde parece que los académicos estaban pensando en ella. Recordamos aquellas imágenes de esta independentista catalana apartando la bandera de España antes de dar una rueda de prensa en el Congreso, solo para despreciarla. El papa solamente ha sido el pretexto para volver a ofender, porque Míriam Nogueras jamás muestra al resto de españoles el respeto que ella exige para los catalanes.