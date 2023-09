Lección de historia de Cayetana

Cayetana Álvarez de Toledo desmonta en un vídeo los pactos de Sánchez con separatistas y bilduetarras: «Dicen los barones socialistas, ese socialismo que rodea a Sánchez, que él no tiene otra alternativa que hacer estos pactos con Bildu y con Esquerra, y hay que entender que esto es mentira. Sánchez no es rehén de estas fuerzas políticas, ha elegido a estas fuerzas políticas, a Podemos, a Esquerra y a Bildu, por sintonía y por conveniencia y no va a romper con ellas, porque eso es romper con su proyecto de poder. Sánchez considera que estas fuerzas, no sólo son compatibles con él, sino convergentes, insisto, con su proyecto. Y para entenderlo, voy a explicar lo siguiente.

El Estado de Derecho, España, la democracia, sus fuerzas de seguridad, los tribunales, derrotaron a ETA. Los asesinos fueron detenidos, juzgados y condenados. Un Gobierno del PP impulsó incluso la ilegalización para echarles de las instituciones políticas. El Estado de Derecho, lo mismo, la democracia española derrotó al golpe del 1 de octubre en Cataluña. La Policía impidió el referéndum, el Gobierno del PP desmantela ese Gobierno con la aplicación del 155, los jueces meten a los golpistas en la cárcel, y el Tribunal Supremo los condena por sedición. ¿Qué pasa en uno y otro caso? El Estado derrota a ETA y al golpe, y el PSOE, los rescata. Primero ZP rescata a ETA y luego Sánchez rescata a los golpistas, los indulta y hasta deroga el delito de sedición.

Sánchez, perdonadme que me extienda pero es pedagogía, lo que hace es rescatar a estas fuerzas de la marginalidad, a Bildu en el País Vasco y a Esquerra en Cataluña, y colocarlas en el corazón del sistema político español. Les dice ‘yo os entrego a vosotros ex terroristas el País Vasco y a vosotros ex golpistas, Cataluña, a cambio de que me mantengáis a mí al frente de lo que vaya quedando de España, el tiempo que haga falta’. Si este señor sigue en el poder veremos referéndums de autodeterminación como mínimo, en Cataluña y el País Vasco. Están llamando pacificación de Cataluña a lo que no es más que la claudicación y el repliegue del Estado. (Relata refero)».