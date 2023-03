La izquierda y su grimosa exhibición de xenofobia contra la pastora evangelista

Ahora resulta que la pastora evangélica colombiana Yadira Maestre que participó este pasado fin de semana en un acto del PP con la población hispana es para la izquierda y sus terminales mediáticas una peligrosa fascista, una radical ultraconservadora y una amenaza en toda regla para la democracia. Y todo porque, en aras a su libertad de expresión, terminó rezando por los dirigentes populares e invocando la protección de Dios.

No se sabe qué les molesta más: que sea evangelista y se encomiende a Dios o que no sea socialcomunista. El caso es que la izquierda y sus terminales mediáticas han comparado al PP con Bolsonaro o Trump aprovechando que la pastora evangelista deseó éxito a la formación de Núñez Feijóo. Caramba con la progresía. ¿Pero no eran estos los que venían a enseñarnos respeto y solidaridad y presumían de integración? Pues ha bastado que Yadira Maestre participara en un acto del PP para que la izquierda haya puesto en marcha la trituradora. Si eso no es una demostración cutre de xenofobia que venga Dios y lo vea.

El socialcomunismo se guía por la ley del embudo y expide certificados de pureza democrática en función de si los extranjeros son susceptibles de votar a la izquierda o no. Si es una colombiana evangelista que le desea suerte al PP, entonces es una extranjera fascista que merece la mayor de las condenas. Pero si los extranjeros comulgan con las tesis de la izquierda, se les nacionaliza por ser descendientes de exiliados en aplicación de la ley de Memoria Democrática. La demostración de intolerancia del socialcomunismo hacia los no afines ideológicamente es portentosa. La comunidad hispana, para ellos, es buena o mala según sea de izquierdas o derechas. A los primeros se les recibe con los brazos abiertos, pero a los segundos -y más si son evangelistas- se les pone una cruz y la etiqueta de fascistas. Estos que van de progresistas son unos sectarios de tomo y lomo.