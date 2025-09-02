El IRPF, el IVA y hasta la mismísima luna

El separatismo catalán ha encontrado en Pedro Sánchez un auténtico chollo. Si ya han conseguido arrancarle la recaudación del IRPF ahora quiere más, algo lógico y natural teniendo en cuenta que la debilidad del presidente le convierte en presa fácil. Las negociaciones entre Hacienda y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para ampliar la cesión de tributos a la Generalitat tienen ya un siguiente objetivo: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Y lo quieren ya. La prisa por lograr un acuerdo lo antes posible radica en el calendario electoral, no vaya a ser que por esas cosas de la vida -un caso de corrupción más, una decisión judicial contraria o cualquier otra vicisitud- se pongan fin a las bicocas.

ERC quiere aprovechar la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 que quiere sacar el Gobierno adelante, y pide a cambio esa cesión de la gestión del IVA. En definitiva, que ERC prende acordar la cesión del IVA antes de que pueda darse un escenario de Elecciones Generales. Según la formación separatista, el acuerdo con Hacienda «tiene que llegar antes de terminar 2026, porque en 2027 el IVA tiene que estar ya gestionado por Cataluña». O sea, que si las cuentas del Estado son rechazadas y Sánchez, en un rapto de cordura inesperado, convoca elecciones, la cesión del IVA sea ya algo inamovible. Y que arree el Gobierno que venga.

Según ha podido saber OKDIARIO, los acuerdos alcanzados en invierno de este año se conciben como una «prueba piloto» para avanzar hacia un modelo de gestión compartida en red de los principales tributos, con el IRPF como prueba inicial. Este proceso está íntimamente ligado a la construcción de la llamada «financiación singular». O sea, que al perro flaco Pedro Sánchez van a sacarle hasta los higadillos. Mejor dicho, los higadillos serán los de los españoles que pagarán en sus carnes la debilidad de un Gobierno con respiración asistida.