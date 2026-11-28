El pasado 12 de este mes, la infanta Margarita, la hermana menor del rey Juan Carlos, de 87 años, ingresaba de urgencia en el madrileño hospital Gregorio Marañón, aquejada de una seria infección.

A la hora de redactar esta crónica, la buena noticia es que le han dado el alta este pasado jueves y que ya se encuentra en su casa. La preocupación de la familia era lógica. No olvidemos que la hermana del rey Juan Carlos ha sufrido varios problemas de salud en los últimos años.

En octubre de 2025, estuvo ingresada durante diez días en la UCI a causa de una neumonía y unos meses antes tuvo que ser hospitalizada por una linfangitis en la pierna izquierda.

María Zurita actualizaba constantemente el estado de salud de su madre y llegó a reconocer que «está flojita». El hecho de que los reyes Felipe y Letizia acudieran al hospital el pasado domingo para visitarla fue motivo de alarma, aunque, visto lo visto, no había razón para preocuparse, sino que fueron a pasar un rato con ella.

No hay constancia de que el emérito haya pisado Madrid desde que su hermana estaba ingresada, seguramente muy a su pesar, ya que la infanta ha sido y es muy querida por el rey emérito.

Recuerdo que en la década de los 90, don Juan Carlos le regaló a su hermana un escáner de IBM con micrófono y voz que podía escanear textos impresos y leerlos en voz alta para personas invidentes.

En cuanto supo de su existencia, lo adquirió y, con toda la ilusión del mundo, preparó la sorpresa en una salita del palacio de La Zarzuela. Allí acudió la infanta y la emoción de oír una voz robótica leyendo una carta de su hermano embargó a todos los presentes, a quienes se les llenaron los ojos de lágrimas.

Es una gran lectora en braille, lo es desde niña y, además, con una gran facilidad para los idiomas, dominando cinco: español, inglés, francés, portugués e italiano, además de tener nociones de búlgaro y árabe.

Una infanta amante de la música, del rock a la clásica

Es una infanta muy querida y respetada por los españoles. Una mujer con gran personalidad, un gran sentido del humor y muy culta, marcada todo ello por su ceguera. Recuerdo que mucho se ha especulado si fue de nacimiento o que surgió más tarde.

Y comentándolo con ella, en cierta ocasión, me dijo: «No, por Dios, afortunadamente soy ciega de nacimiento. Hubiera sido terrible». No lo entendí, pero tampoco quise profundizar más.

Es también una buena pianista y una apasionada del rock y del heavy metal, desde el grupo AC/DC, pasando por Bruce Springsteen, Sting y U2. Siempre que han venido a Madrid, algunos de sus favoritos rockeros han acudido a sus conciertos, como a los de Bruce Springsteen en varias ocasiones, a la banda U2, liderada por Bono, etc.

Lamentó públicamente el no haber encontrado entradas para el grupo AC/DC. Así es esta infanta, señores, de quien me ocupo, admiro y respeto. Cierto es que nadie pensaba en la posibilidad de que pudiera casarse. Cual no sería mi sorpresa al descubrir que el novio no era otro que un conocido mío, el doctor Carlos Zurita. Me cité con él, yendo a su casa madrileña de la calle de Almagro, donde vivía con sus padres.

Nuestra conversación fue una ducha de agua fría, ya que me negó categóricamente esa relación. Le comenté que respetaba sus argumentos para negarlo, pero que, entonces, iría a visitar a don Juan, que, por entonces, tenía su residencia en Estoril, para que me lo confirmara.

Y le comenté que, en caso de ser así, lo publicaría inmediatamente en la revista donde yo trabajaba, que era «Hola». Tomé el primer avión a Portugal previo a haber pedido una audiencia con el conde de Barcelona en «Villa Giralda».

Hablé sinceramente con don Juan y con la misma sinceridad me dijo que él no podía prohibirme que lo publicara, pero que si lo hacía, no lo hiciera dándole un carácter oficial. De vuelta a Madrid, de vuelta a hablar con Carlos sobre mi audiencia en Estoril.

Entonces, él me expuso unas razones muy contundentes para que no lo publicara. Carlos me dijo que sería el primero en darla. En este caso, escuché sólo al corazón y cerré bajo siete llaves la información, sacrificando la primicia o el scoop de la noticia que nunca pude dar.

No porque Carlos faltara a su palabra, sino porque el día que se produjo, años después, yo me encontraba a miles de kilómetros en Japón, exactamente en Nagasaki, acompañando a los príncipes de España en visita oficial.

Al llegar una madrugada a la recepción del hotel donde nos alojábamos, vi el texto de un telegrama de estos que habían dejado allí para ser enviado: Margarita de Borbón y Borbón. Villa Giralda, Estoril. Para ti y para Carlos, nuestra sincera felicitación. Juan Carlos y Sofi.

Yo, que he asistido a lo largo de mi dilatadísima vida profesional a todas las bodas reales y principescas que se han celebrado en el mundo, puedo dar fe de que ninguna me ha conmovido tanto como la de Margarita y Carlos, el 12 de octubre de 1972. Jamás he visto a una novia ir al altar con una emoción tan profunda y una alegría tan contagiosa.

«Nadie diría que es ciega», decía la gente viéndola dirigir todo como si pudiera ver con sus ojos a los que asomaban las lágrimas por tener que dejar la casa de sus padres. «Margarita, mi hija tan querida, sales de una casa donde fuiste polarización de cariños y preocupaciones, que hoy se mitigan por verla caer en los brazos acogedores de Carlos, un hombre bueno y cariñoso».

Cuando le pregunté por el destino de su luna de miel, siempre recordaré aquellas palabras que resumían su amor y esperanza de felicidad sin límites hacia su marido: «No me interesa dónde voy. Solo le he dicho a Carlos: «Saca los billetes y llévame adonde quieras». Felizmente, ya le han dado de alta y ha regresado a su hogar.

Chssssss…

La popular y muy conocida socialité de «mente abierta», según quienes la conocen, ha declarado, aunque a ustedes les sorprenda tanto como a mí: «Me gusta mucho Puigdemont. Siempre dice lo que tenemos ganas de oír». ¡Si ella lo piensa y lo dice…!

Primero fue ella quien la pidió perdón públicamente. Y ahora, la hasta ahora agraviada, también. ¡Pin, pan, pun!

Pobre mujer, desgraciada desde la cuna e inmersa en la nube del olvido.

A sus 76 años, no contempla su jubilación y sigue al frente de las cámaras con todo éxito.

«Mi marido cocina y yo escribo», pues muy bien, ¿por qué no?

Lógico, tras el asalto al palacio, los reyes alarmados por la seguridad.

Me recuerda aquel individuo que apareció sentado al borde de la cama de Isabel de Inglaterra. Chapeau a la sangre fría que la reina tuvo, conversando con él hasta que llegó la seguridad.

Los ladrones entraron en su casa mientras dormían y se llevaron de su mansión tres coches de lujo. Afortunadamente, no llegaron a entrar en los dormitorios.

Si no fuera tan mezucón el papá de la niña, quizá las cosas no hubieran llegado a esos extremos. Pero él, siempre, larga que larga…

Han sorprendido sus declaraciones. «A mi edad no me preocupa nada, lo que tenga que pasar, que pase».

En esta familia real hay «pa to»: chamanes, conversaciones con el desaparecido Epstein, y hasta compitiendo uno de sus miembros como bailarina en un reality televisivo, el equivalente a «Bailando con las estrellas».

A su edad ha reconocido que la vida no le da para enamorarse, asegurando estar tranquilo y centrado en sus proyectos.

Coincidieron a la hora de embarcar en un avión. Él, un joven de 28 años con billete de Business, y ella, una anciana de 88, en turista, quien le confesó que le hubiera gustado haber viajado, al menos una vez, en Primera. El joven le cambió la plaza para que ella pudiera disfrutar del confort del asiento reclinable y una cena por todo lo alto. A esto le llamaría generosidad.

Tengo que reconocer que su hija pequeña tiene mucha más personalidad que su hermana, la marquesa pija.

Según Mario Vaquerizo: «España sin ella sería más aburrida. Se trata de una millonaria pija que siempre ha hecho lo que ha querido, cuando ha querido y con quien ha querido». Y según Bianchi, «cada domingo y cuando tiene invitados saca una porcelana y mantelería a juego, siempre distintas». Sí puede… ¿Por qué no?