Inda: «Maravilloso que Prohens presida Baleares, pero más aún que se acabe la dictadura lingüística»

El acuerdo alcanzado por PP y Vox para investir a Marga Prohens como presidenta de Baleares, previa abstención de los de Abascal, termina con la dictadura lingüística del catalán en las islas. «Un acuerdo que muestra -según Eduardo Inda– la mano izquierda de Prohens en las negociaciones con Vox, de la que carece su compañera María Guardiola en Extremadura».

«Sé lo que es la dictadura lingüística en Baleares porque la he sufrido como padre, dictadura lingüística que inició el Partido Popular y que luego elevó a la máxima expresión los sucesivos pactos entre el PSOE e independentistas», recuerda Inda, que pasó un largo periodo de su etapa profesional en las islas.

«Sé perfectamente lo que es no poder elegir algo tan elemental como la lengua principal en la que se educan tus vástagos. Es una cosa terrorífica, porque te priva de un derecho individual», recuerda. Por eso, el pacto alcanzado por PP y Vox es para «brindar con champán» porque, continúa Inda, «va a permitir a los padres elegir la primera lengua en la que se educan sus hijos al iniciar su escolarización, en una primera etapa, y que durante lo que reste de legislatura lo puedan hacer en todas las fases educativas».

Pero, dentro del pacto hay otra cuestión «absolutamente maravillosa» que termina con el «tercermundismo, con ese paletismo que suponía que para ejercer como médico en la sanidad pública de Baleares tuvieras que saber catalán como requisito, no como mérito», explica Inda. Y pone un ejemplo de lo más esclarecedor: «Se da la circunstancia de que un premio Nobel de Medicina no pudiera ejercer en Baleares porque, pese a ser el mejor médico del mundo, no sabía catalán. Por cierto, catalán, que no mallorquín, que no menorquín, que no ibicenco o que no formenterés».

También celebra Inda que Marga Prohens vaya a ser la nueva presidenta de Baleares: «A todo esto se une la llegada a la Presidencia de Baleares de una persona sensata, que habla maravillosamente bien en público y que ha demostrado la mano izquierda en las negociaciones con Vox, de la que carece su compañera María Guardiola en Extremadura».