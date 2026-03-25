El director de OKDIARIO se pone al frente de la defensa de la libertad de prensa ante el ataque lanzado contra este medio este miércoles por el presidente del Gobierno desde el Congreso de los Diputados. Eduardo Inda ilustra cómo «en las autocracias es habitual que el líder de turno utilice la Asamblea Nacional o el Parlamento, que normalmente son de filfa, para atacar, para poner en la diana, a los medios de comunicación críticos y a periodistas concretos. Es de primero de dictadura». Recuerda que éso «es lo que acostumbra Adolf Putin, lo que acostumbra a hacer Erdogan en Turquía, y era lo que acostumbraba a hacer Nicolás Maduro cuando era el narcodictador de Venezuela».

Y ahora, «es lo que ha hecho en el día de hoy Pedro Sánchez Pérez-Castejón en el Congreso de los Diputados de una democracia, la española, que cada vez tiene menos calidad. Esto ya empieza a ser una democracia vigilada». Inda expone cómo «hoy ha puesto en la diana a OKDIARIO como hizo hace unas semanas por algo tan elemental como es ejercer la libertad de expresión».

El director de este medio contextualiza el ataque de Sánchez, «lo ha hecho en respuesta a unas palabras de Alberto Núñez Feijóo, que le ha recriminado que los misiles que está lanzando la dictadura iraní contra los vecinos del Golfo, contra Israel y contra Estados Unidos llevan la foto de Pedro Sánchez y una leyenda muy gráfica: dicen textualmente ‘gracias’».

Explica Eduardo Inda que «lo que subyace con esta arremetida contra OKDIARIO es su intento de amordazarnos, de encorsetarnos, de que no nos expresemos libremente». En este escenario, le lanza una advertencia clara y nítida al presidente: «Si quieres callarnos, tendrás que sacarnos con los pies por delante, no te bastará con señalarnos en el Parlamento».