Hechos en una legislatura incompatibles con la democracia (3)

Año 2023, en el que estamos. El 2 de enero el Consejo de Estado dice que el Gobierno no consulta para legislar y ello es muy grave. Día 3, la portavoz de la Generalidad catalana, Patricia Plaja, dice que se ha avanzado en desjudicialización y hay que seguir avanzando en el ámbito de la autodeterminación. La próxima reunión será con acuerdos nuevos, no con los ya sellados y desjudicializados. Se ha conseguido lo más difícil más allá del valor de las fotos. Lo importante son los resultados que son incuestionables a ojos de todo el mundo.

3 enero, entran en prisión varios consejeros del PSOE de Andalucía. El 5 dice Echenique que se haga una ley para que el CGPJ no lo bloquee el PP y elegirlo por mayoría. Manifestación en Bilbao para exigir presos a la calle, donde participa ERC.

9 enero, Podemos acusa al PP de golpe judicial como en Brasil.

Vilalta y Plaja ante la cumbre con Francia, responden al Gobierno que el00 procés no se acaba, es más, está más vivo que nunca y se persigue lograr la República catalana que es lo que quiere la mayoría de Cataluña y en paralelo ERC se manifestará cuando venga Macron, para reivindicar amnistía e independencia. El presidente Generalidad confirma que asistirá a la cumbre. Equiparación del CNI con Ertzaintza y Mossos. El Consejo fiscal advierte de que la ley de información clasificada en una parte es muy delicado aceptarla, por efectos nocivos para España.

Día 11. El Tribunal Constitucional elige a Conde-Pumpido -incorporados ya dos magistrados del gobierno- y se salta una tradición histórica nombrando vicepresidenta a otra persona del bloque izquierdista. Ada Colau replica a Bolaños, que la cuestión catalana no está resuelta.

El Ministerio de Igualdad ataca a la Virgen mofándose de que salen muchos violadores y que hay cola para cambiarse de sexo. «La mujer perfecta es la madre que no foll», «el sacramento del matrimonio institucionaliza la violación».

Puigdemont puede venir al desaparecer la sedición y el juez Llarena desmonta la teoría del Gobierno y confirma que no es verdad que en Europa no exista la sedición.

Día 12. El presidente Generalitat dice que a partir de ahora ya no hay delito y no existió, presumiendo de ser quien cambiará el código penal. Ello «hace avanzar en la resolución del conflicto».

19 de enero, el presidente de Francia llega a Barcelona y el presidente de la Generalidad se va al comienzo de los himnos. Desde su sede institucional simultáneamente declara que quiere independencia y un estado nuevo en Europa. Al preguntarle un periodista por no haberse quedado en los himnos, dice que no reconoce al Ejército español en Cataluña.

Señalan a Juan Roig desde el Gobierno, la ministra Belarra, diciendo que es un empresario de «capitalismo despiadado». El 24 le hacen un escrache a Díaz Ayuso llamándola asesina y fascista. El 25 Belarra en acto público vuelve a señalar a Roig. La portavoz del Gobierno trata de decir que era en un acto de partido y el 25 la ministra dice lo mismo desde el ministerio.

24 enero. No se puede blasfemar a Dios en el Congreso por parte del jefe de filas del partido del gobierno y el jefe de Gobierno no diga nada. No se puede dejar mal a España en la visita del presidente de la República de Francia a España en Barcelona, admitir que el presidente de la Generalidad solicite la independencia y un estado nuevo en Europa, y no esté durante el toque de los himnos, escapándose tras el saludo inicial.

¿Qué pasa con las «bombas pirotécnicas» de diciembre? No se sabe nada desde diciembre. ¿Qué pasa con el contagio chino? Desde el 9 pueden entrar pero sin control alguno.

Iglesias dice que hay que crear un supermercado público. Un violador de 19 mujeres ya en la calle, 266 condenas rebajadas y 22 violadores excarcelados.

El presidente del Gobierno no puede dejar mal a España en la visita oficial a Marruecos, no saberse lo que se está negociando y delante de su primer ministro decir que «en un marco de nueva relación se han comprometido a evitar aquello que pueda ofender a las esferas de soberanía del otro y recurrir siempre al diálogo y no a los hechos consumados».

El presidente del Gobierno descalifica la manifestación de la sociedad civil del 21 enero en Cibeles y al día siguiente en la Plaza de San Jaime en Barcelona.

Se pactan presupuestos en Cataluña para que ERC no le retire el apoyo al Gobierno, con el que había amenazado a cambio de no tocar las embajadas ni cumplir sentencias del español y más inversiones. Al día siguiente el presidente de la Generalidad dice que nada de ello impide los planes de independencia.

Ataque 24 enero a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la universidad y el gobierno no condena los hechos «dejando hacer».

El presidente del Gobierno dice desde Bruselas «que la derecha política y judicial han querido atropellar la democracia», mientras admite loa ataques a la justicia de su socio defendiendo la ley del sólo si es si diciendo que la culpa es de los jueces. No reconoce el fiasco con más de 600 agresores sexuales con penas rebajadas, muchos en la calle, y haber dicho que «esta ley es de vanguardia y una gran conquista y que inspira otras leyes en el mundo».

25 enero. El yihadista que ha asesinado en Algeciras a una persona y herido a cuatro tenía que estar deportado, conocedor el gobierno de ello, según policías nacionales por su actuación al defender la Constitución en el 17 tras las denuncias de los dirigentes de la Generalidad.

El líder del partido que ha dado un golpe de estado, Junqueras, dice «volveremos a ejercer un referéndum y que ha de verse como normal una consulta de autodeterminación» y recalcando que al suprimirse la sedición «nada de lo que ocurrió es delito» y admitir las declaraciones del ministro de universidades defendiendo que «es un proceso que sigue en marcha y que la mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalidad debe terminar en una consulta» y que «el diálogo y la consulta forman parte del bagaje común del gobierno y de una lógica implícita que ha quedado súper demostrada durante todo este tiempo». La inflación subyacente es del 7,5% pero no pasa nada. Se mira a otro lado sabiéndose que la Generalidad subvenciona a juventudes separatistas saltándose la ley. Se plantea un MIR docente para blindar la inmersión lingüística. Carmen Calvo reconoce que sabían en el Gobierno los efectos de salir los violadores a la calle. Es un empecinamiento que se sabía que se erraba en su redacción, dice.

La Ley Trans, según varios ministros, es anticonstitucional pero el presidente la respalda.

Día 1 febrero. Illa y Aragonés pactan presupuestos, pero el presidente de la Generalidad dice que eso no impide seguir el plan de independencia. El coronel de Melilla, destituido por defender a sus subordinados por los asaltos del verano del 22.

El 2 febrero, el PP y socialistas españoles se oponen en Europa a la petición de Vox para debatir sobre los asesinatos yihadistas de Alemania y Algeciras. Los eurodiputados socialistas españoles votan en contra de pedir explicaciones sobre derechos de libertad de expresión de periodistas en Marruecos y dejan al grupo socialista europeo solo y el PP no está en esa votación.

Es inaudito inadmitir recusaciones en el TC para estudiar la ley del aborto incluso la de su presidente que hizo un informe siendo Fiscal General.

8 febrero, el presidente del Gobierno no da explicaciones en el Congreso sobre la ley del sólo sí es sí y deja a la ministra de Justicia sola. Financial Times dice que Barcelona pierde el rumbo. El gobierno refuerza con más de 800 millones a los Mossos, mientras la Guardia Civil y la Policía siguen reclamando equiparación salarial. El PSC esconde la bandera en 31 ayuntamientos. Sólo 132 de los 947 cumplen la normativa. Renfe oculta dos años la chapuza de los trenes que no entran por los túneles al BEI, y retrasará otros dos su puesta en marcha.

El 8 en el Congreso el jefe de Gobierno no da explicaciones de la ley del sólo sí es sí habiendo dicho que era modélica . Se va y deja a la ministra de Justicia sola, que admite la vergüenza.

Viaje a Marruecos 8 y 9 de febrero. Un fiasco. El jefe del Gobierno no es recibido por el Rey y le plantan varios ministros.

El 9, en Marruecos salen chistes denigrantes contra España. Tito Berni un escándalo. El Parlamento Europeo llama la atención a España por la ley del sólo sí es sí. Reunión secreta Bolaños- Aragonés. No conviene reunir ahora mesa negociación porque la rebaja de la malversación aún así está provocando asuntos que no estaban previstos.

Día 11, Mayor Oreja dice en Bruselas que el aborto no puede formar parte de la Carta de derechos de Europa.

Vocales del CGPJ creen que el daño a la justicia es consciente y deliberado ocasionando grave perjuicio al Estado de Derecho, esencial para convivencia pacífica y ordenada. Acusan a la ministra de Justicia de usurpar competencias al Consejo. La inflación lleva al mayor cierre de empresas en España en tres décadas. Sánchez engorda cifras exilio franquista incitando a hijos y nietos para nacionalizarles aunque no fueran perseguidos en su día y se fueran solo por motivos económicos.

12 febrero, o se ensanchan 200 túneles o se recortan 31 trenes ante el fiasco ferroviario.

15 febrero, agujeros en el sistema de control del fraude en los fondos europeos. La comisionada del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, dice que la transparencia en el Gobierno brilla por su ausencia. No hay información sobre quién recibe los fondos. Pregunta por qué se ha rebajado la malversación, ya que eso es corrupción. Ello no protege la seguridad del uso de los fondos y el cuidado para que no se desvíen. No se conoce la ejecución real, ni la aplicación ni el destinatario.

23 febrero, salta a nivel nacional el escándalo de el Mediador. Tito Berni (Juan Bernardo Fuentes), trama irregular de subvenciones europeas en Canarias. Una semana antes renuncia a su escaño como diputado socialista. Inquietud nuevamente en Europa por la malversación pues la tolerancia es cero. Trama en el Barcelona sin que el gobierno diga nada.

El Parlamento Europeo llama la atención a España por la ley del sólo sí es sí .

24 febrero, reunión secreta Bolaños- Aragonés en Barcelona para preparar estrategia de cara a las elecciones «no conviene reunir mesa de negociación para que Josep María Jove, al que se piden siete años de cárcel, no aparezca en la foto».

El domingo 26 de febrero desprecio al Rey en el Mobile World Congress, y nueva afrenta el lunes al no recibirle las instituciones catalanas. Dentro si hacen una foto, y el presidente del Gobierno dice que “está superado el conflicto en Cataluña».

1, 2 y 3 de marzo se tapan las pruebas en el Congreso sin dar teléfono o tableta del Tito Berni tras muchos días que lo pide el juez.

El Parlamento Europeo exige que no haya malversación en el caso de Tito Berni. El portavoz en el Congreso del PSOE, Patxi López dice «y a usted que más le da» a la pregunta de si hay más diputados del PSOE en la trama.

8 de marzo ruptura en el gobierno de coalición pero nadie dimite. La Guardia Civil dejará sus funciones en Navarra, anunciado por la presidenta de la Comunidad Foral. Se confirma lo anunciado con la cesión a Bildu en los presupuestos. También salen del País Vasco, Navarra y Cataluña los expertos en detección de explosivos.

La Guardia Civil denuncia al gobierno que se quiera derivar la trama del Tito Berni en ellos.

La Fiscalía Europea pide al gobierno contratos de la pandemia y el gobierno envía otros contratos. Trabajadores de Adif denuncian adjudicaciones corruptas.

La Generalidad vuelve a pedir una ley de claridad para preparar referéndum. El escándalo del Barça crece y gobierno calla.

22 marzo, dimite la directora de la Guardia Civil tras ser imputado su marido.

La fundación que preside la vicepresidenta Calviño señalada por Europa, en desviaciones del Tito Berni. La Airef dice que la reforma de las pensiones disparará el gasto público.

El TC confirma la ley de educación de Celaá, la de eutanasia, aborto… rodillo del TC.

España negocia con Marruecos la cesión del control aéreo del Sahara.

El 28, el Supremo da la razón al coronel Pérez de los Cobos por ser destituido por no querer dar un informe investigado por la juez en el que quedaba clara la responsabilidad del Gobierno al conocer la pandemia antes del 8M del 20.

La Generalidad prepara expertos para el referéndum. 2000 millones debe España por las pérdidas en las renovables y su seguridad jurídica. Se extirpa el nombre a las familias numerosas. El Consejo de Estado pide al Gobierno que legisle con más rigor. Informe encargado por Europa detecta que la universidad catalana no quiere cumplir el 25%.

Aragonés dice que gracias a las negociaciones logradas se ha podido producir la llegada de Ponsatí que es detenida amablemente y vuelta a la libertad inmediatamente.

19 de Abril, el presidente del Senado de Marruecos dice que Ceuta y Melilla serán marroquíes. Se descubre a los que provocaron los disturbios de el Prat y son del partido de quien preside la Generalidad. El presidente del Gobierno no responde … quien dijo que pondría orden en todo ello. Enfermera andaluza hostigada en Cataluña. La atacan de forma racista. Batet destruye las pruebas de visitas al Congreso y ello afecta a investigación Tito Berni.

Día 16. Sánchez anuncia 50.000 viviendas. Reconoce equivocación por lo del sólo sí es sí la más avanzada del mundo. El 19 de abril en comparecencia para hablar de Ucrania y Consejo Europeo, anuncia 43.000 viviendas más (Belarra reconoce que no se había enterado). Se le pide explicaciones sobre la noticia aparecida en relación al cese de nuestra ministra de Exteriores a petición de Marruecos.

Día 22, PSOE vota en contra de que la UE financie la valla de Ceuta y Melilla al contrario de lo acordado por Sánchez en el Consejo Europeo en febrero.

El 20 se aprueba en el Congreso la modificación del sólo sí es sí. El presidente del Gobierno no aparece y no vota y la vicepresidenta de Podemos tampoco. Se queda sola la ministra Montero.

Belarra carga contra padres y adultos como referentes de los niños y crea estrategias contra «patrones patriarcales y adultocentricos» que sufren los menores y dice como Celaá, los hijos no son de los padres.

El 26 de abril el presidente del Gobierno dice que se cumpla con la legislación de Doñana. El 29 Belarra acusa de salvajada ecológica lo que va a hacer el PP con Doñana.

El 2 de mayo Bolaños ataca a Feijoo por reunirse con los fiscales y le acusa de «maniobras en la oscuridad» con la justicia.

El presidente de Colombia llama a liberarse del yugo español de la Corona el 1 de mayo, un día antes de su llegada a España. El 4 de mayo el secretario de Estado de Trabajo dice que «están puliendo» los datos de los fijos discontinuos. Desde antes de Navidad se le pregunta por ello y no hay respuesta a los cerca de 500.000 trabajadores en paro encubierto… el presidente del Gobierno coge el Falcon para los mítines justificando tener un acto institucional…sigue investigación de Fiscalía europea de los fondos europeos con contratos para compra de drones.

Semana del 7 de mayo, Comisión del Parlamento Europeo denuncia a España por las consecuencias del sólo sí es sí pero también alerta de la ley Trans. El Comisario de Justicia, Reynders, dice ante el Rey que los jueces los eligen los jueces y ha de ser antes de la presidencia de turno española de Europa. La Eurocámara señaló a Marruecos como «posible responsable»de espionaje al móvil del presidente del Gobierno.

César Antonio Molina, ex ministro socialista, dice el día 10 de mayo que el presidente del Gobierno ha traicionado a la democracia y a sus votantes.

Semana en la que Bildu nombra candidatos a las municipales a terroristas y asesinos y preguntado el Gobierno el 10, no contesta a esta cuestión y se va por la tangente.

15 de mayo el crecimiento del censo en el exterior es de un 150% desde 2.000. La oposición pide verificación de los datos.

Hasta el día 12 de mayo Sánchez no había dicho nada de la lista de Bildu con 44 Terroristas y sólo porque se lo preguntan a la salida de cita con Biden.

Page dice en un mitin delante de Sánchez «yo con los terroristas asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina». Sánchez calla.

Bruselas eleva crecimiento para España pero cree no cumplirá las reglas fiscales.

Otegi ayuda a Sánchez y vende la renuncia de 7 asesinos pero mantiene otros 37 condenados por banda armada. Ya dijo antes, capturado en unas declaraciones en televisión, que si había que aprobar presupuestos por presos lo haría …

El Gobierno oculta la alerta del CGPJ sobre la puesta en libertad de los sin papeles con delitos graves.

El 24 mayo la Comisión Europea ve muy preocupante la deuda española y nos llama la atención también por las ayudas a la energía etc…

Tras perder las elecciones locales, el presidente del Gobierno convoca a los suyos para decirles que no se puede entender lo ocurrido y llama a la confrontación con la derecha extrema y la extrema derecha. Convoca elecciones generales el 23 de julio.

5 de junio, el Gobierno da alas al boicot a las fresas. Los diputados alemanes suspenden el viaje por respeto a la situación electoral. Día 6 se pregunta a Calviño qué fondos se han adjudicado y a quién. No hay respuesta. ¿Cuántos fijos discontinuos? Tampoco hay respuesta y el compromiso último era saberlo en mayo. Experto de la ONU hace un informe denunciando la ley delsólo sí es sí . La Fiscalía se salta la formalidad y presenta a Dolores Delgado como Fiscal de memoria democrática para elegirla.

El 13 el Tribunal de Cuentas paraliza un informe contra el Gobierno por el COVID. El Consejo de Ministros aprueba nombramiento Fiscal de memoria democrática de manera, a todas luces, ilegal.

El 15, el delegado del Gobierno en Madrid dice que Bildu ha hecho mucho más por la democracia y por los españoles que los patrioteros de bandera.

La portavoz de Bildu dice que claro que son socios del Gobierno durante 4 años, que volverán a pactar y que la gente no es tonta.

El 24 la vicepresidenta Díaz no dice nada cuando los suyos de Cataluña dicen que quieren referéndum. El presidente del Gobierno callado.

La juez rastrea nuevos escándalos de Tito Berni. Homenaje a etarras en las fiestas de Hernani. La mayor parte de la población no tiene problemas para pagar alquiler dice Batet en Cataluña el 28 de junio. Los españoles son más pobres que cuando Sánchez llegó al poder. El presidente de Gobierno dice en el Consejo Europeo después de atacar a la oposición, que ganará las elecciones y no le va a dar información de la presidencia europea.

¿Qué pasa con la carta del presidente del Gobierno al rey de Marruecos? No se dan explicaciones.

Julio. Acusan Sánchez de que hay medios que no cumplen la ley electoral. Michavila dice que es mentira. La presidenta navarra agazapada en su pacto con Bildu hasta después de elecciones . El coronel Pérez de los Cobos ha de retomar su puesto e Interior se hace el remolón.

Sánchez con coalición progresista frente al retroceso de PP y Vox, es lo que dice el presidente del Gobierno en la Ser el día 11 de julio.

Día 22, Bolaños dice que lo que ocurrió en el cara a cara fue tener en frente unos ultras , con técnicas de ultras como la mentira.

Desde la cumbre de la OTAN el jefe de Gobierno acusa de mentira y manipulación al PP. Saca la aprobación de 40000 puestos de trabajo públicos en plena campaña electoral. ¿Qué pasa con Pegasus? Nada responde.

En el debate no contesta al asunto de Marruecos y ese mismo día Bildu y ERC proponen un frente común. Acusa de mentira, manipulación y maldad a Feijoo.

Lunes 17 de julio, el presidente del Gobierno da dos besos a Delcy, delante de Von der Leyen y Michel, en la Cumbre europea con Iberoamérica – Celac-, quien está acusada de gobierno criminal y narco, y prohibida su entrada en Europa.

Decide hacer una campaña acusando de mentir a la oposición. Rufián en otro debate dice que obligaron al presidente del Gobierno a sacar a las 9 personas de la cárcel.

Hace dos días el País dice que Von Der Leyen dice que «Feijoo viene a desmontar el Gobierno de su nación». Von Der Leyen tiene que salir a desmentir contundentemente al presidente del Gobierno. Este no se queda a la rueda de prensa tras la cumbre con Celac. Seguramente le iban a preguntar por lo anterior.

PP y Vox no respetan los derechos de las mujeres dice la vicepresidenta Calviño. Nueva mentira del Gobierno, con los peajes a las autovías.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras y el de Bildu, Arnaldo Otegi, durante su mitin juntos en Barcelona exigirán un referéndum conjunto de independencia.

Para concluir. Lo anterior son hechos. Hemos echado de menos en los debates no poner contra la pared a un presidente del Gobierno que ha mentido en todo. Haberle exigido dar explicaciones con sus pactos con comunistas, filoterroristas con listas electorales ensangrentadas, y golpistas, y exigirle una y otra vez delante de las cámaras con quien pactaría si gana. No se le ha exigido que dé explicaciones por querer cambiar por decreto la naturaleza humana y el respeto a la vida, así como la manipulación a los menores en su libertad.

Tampoco se le ha condenado por atacar a las víctimas del terrorismo y sus familias, y permitir homenajes a asesinos, por no condenar su criminal actitud ocultando la pandemia y su ataque y mentira al número de muertos de la pandemia, y sus compras fraudulentas. No se le ha condenado por rebajar el código penal por chantaje golpista y los indultos como ha confesado Rufián. No se le ha condenado por pactar con el jefe condenado por terrorismo los presupuestos a cambio de presos.

No se le ha condenado por permitir la amenaza ilegal por querer referéndum de la Generalidad todos los días. No se le ha condenado por tener una deuda salvaje, una inflación desde antes de la guerra y una subida de la cesta de la compra y energía histórica. No se le ha condenado por atacar al poder judicial todos los días y prevaricar acusándoles de prevaricación desde su gobierno. No se le ha condenado por atacar la independencia judicial, la independencia del Tribunal Constitucional, la de la Fiscalía, la del Tribunal de Cuentas, la del CIS, la del INE, la de televisión española. No se le ha condenado por atacar al Rey, que es el Jefe de Estado desde su Gobierno y desde las instituciones catalanas y algunas vascas.

No se le ha condenado por rebajar penas a 1.155 agresores sexuales y excarcelar a 117 violadores y pederastas. No se le ha condenado por no proteger a agricultores, ganaderos, pescadores, y tampoco a la Guardia Civil y a la Policía. No se le ha condenado por haber abierto el CNI y cedido los secretos oficiales, a los golpistas y filoterroristas. No se le ha condenado por no defender jamás a los que cumplen la ley y la Constitución todos los días en Cataluña, País Vasco y otros puntos de España y tampoco por no defender el 25% de español en los colegios de Cataluña y por confabular con los sediciosos para ello. No se le ha condenado por no decir desde hace siete meses cuántos fijos discontinuos hay. No se le ha condenado por no cumplir las repetidas exigencias de Europa para que los jueces los elijan los jueces, y tampoco por las exigencias europeas de saber por qué tanta falta de transparencia, porqué se ha rebajado la malversación que es igual a corrupción y por qué no se dice el destinatario final de los fondos. Tampoco las exigencias europeas de por qué no califica los asesinatos de ETA de lesa humanidad y no aclara los casi 400 asesinatos aún sin resolver mientras traslada presos. Todo esto es solo mínima parte de lo que se le debía de haber exigido retratarse, previa condena inflexible, hasta que dijera algo sin que mintiera más.