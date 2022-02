Una vez más comprobamos lo cerradas y tendenciosas que resultan las campañas electorales. Mítines excesivamente producidos y debates encorsetados en los que los candidatos sólo insisten en lo buenos que son ellos y lo malos que son los adversarios. Y encuestas con preguntas y respuestas enlatadas que en el cocinado se enfrían o se achicharran para dejarlas al gusto de quien las paga.

Por eso, resulta interesante un debate inverso, celebrado virtualmente, en el que cinco castellanos y leoneses, elegidos con diversidad etaria, genérica, geográfica e ideológica, han dicho lo que les parece sobre las elecciones del próximo domingo. Sin imponer temas ni limitar tiempos, han hablado de problemas, de candidatos, de partidos…

Raúl (Peñafiel): La realidad del campo es tan mala como se dice, pero ese deterioro económico y social se circunscribe a algunas zonas rurales; en las capitales y en otros núcleos la evolución es positiva. Sí que ha faltado una solución global para el campo; desde luego el PP no la ha puesto, y no nos puede decir que ahora la va a poner. ¡Después de 35 años! A pesar de la costumbre de los castellanos y leoneses de votar conservador, parece que es tiempo de cambiar; y Tudanca, sin parecer gran cosa por lo bueno, tampoco parece gran cosa por lo malo. ¡Y tiene look de niño bueno!

Eduardo (León): Los del PSOE además tienen su suelo. Aquí en León, en Valladolid, en muchos ayuntamientos importantes donde no lo han hecho mal; y desde ahí siempre es posible crecer.

Tomás (Soria): Mucha gente conservadora les ha votado cuando hay buenos candidatos, como es el caso de Carlos en Soria; pero el drama del PSOE es que la política nacional del gobierno comunista-ecologista-nacionalista les deja vendidos. ¡Las políticas contra la caza, los toros o las leyes animalistas parecen hechas especialmente en contra de esta región! Y el PP no se aprovecha de ello por falta de liderazgo nacional y local.

Raúl: A Mañueco por aquí le llaman muñeco. Sí, un muñeco que movía Igea. De hecho, hablaba hace poco con unos conocidos que creían que el presidente era Igea, al que por cierto tachaban, y creo que con razón, de desequilibrado.

María Teresa (Ávila): En todos los sitios estamos igual. Los del PP pierden por falta de liderazgo, y porque nos desatienden. Si en las ciudades castellanas solo viven viejos, ¡habrá que gestionarlas para los viejos! Aquí Por Ávila les ganó el ayuntamiento porque hablaba de cosas que interesaban a los abulenses.

Eduardo: Bien, en las capitales puede ocurrir, pero esos partidos de la España vaciada no van a crecer tanto. Se está viendo que en muchos casos son más bien de izquierdas, y los del campo, que no nadan muy bien, no van a tirarse a la piscina. Los urbanitas son los que han lanzado estas plataformas, que se mueven entre el ecologismo, el nacionalismo y otras ideologías baratas. ¡Es una paradoja que a los nuevos partidos de la España vaciada los votan en las ciudades, no en el mundo rural!

Ana (Palencia): Pero es normal. Con esas gili-soluciones que traen a la gente de los pueblos; como diciéndoles: – nada de granjas, nada de toros, nada de cazar y pescar…, ya nosotros os decimos lo que tenéis que hacer en el campo. Vamos, que lo único que quieren es poner casas rurales, centros de interpretación y parques del Oso Yogui donde todo esté prohibido.

Eduardo: Vox sí que lo ha entendido. Son tradicionales, en el sentido de lo que aquí hace todo el mundo: van a cazar, algunos van a misa, y no vienen con esas tonterías del lenguaje inclusivo o el nuevo feminismo. Aunque a su candidato no lo conoce nadie, la gente identifica un proyecto nacional. ¡Van a arañar votos por todos lados, en la ciudad y en el campo, a derecha y a izquierda!

María Teresa: Los castellanos somos los menos regionalistas; parece mentira en la tierra de los comuneros. Aquí, al contrario que en otras comunidades, lo primero somos españoles, después somos de nuestro pueblo y luego al final, pero muy al final, somos castellanos.

Tomás: la verdad es que con todo eso el PP lo debería tener facilísimo: el PSOE y Podemos desgastados por sus políticas, los vaciados como progres urbanos y los de Vox que, aunque quizás no sean tan extremistas, sí que son histriónicos e incluso histéricos.

Ana: Tienen todo el viento a favor, pero no despliegan las velas adecuadas. Ahora pretenden identificarse con Ayuso. Ya puede Mañueco invitarla, pasearla o aparecer con ella desnudos en la cama, cuando ni en los impuestos ni en la pandemia ni en nada ha hecho las políticas de Ayuso. ¡Si quieres hacer sopas de ajo, tienes que echar ajo; y no basta con tenerlo en la cocina!

Raúl: Algunos se van a llevar una sorpresa desagradable. Pero mira, que tomen sopitas y buen vino.

María Teresa: Sí, sopitas. ¡Pero de ajo no, castellanas!

Nota:

Raúl trabaja en el sector vitivinícola.

Eduardo es industrial en el sector cárnico.

Tomás es funcionario y empresario turístico.

María Teresa es profesora jubilada.

Ana es farmacéutica.