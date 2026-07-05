El Gobierno financia el ‘pucherazo’ con fondos de la UE

En una respuesta parlamentaria al Senado, el Gobierno ha admitido que se están utilizando recursos comunitarios para dotar de medios a la red consular de España con vistas a impulsar el proceso de nacionalización que permitirá que 2,5 millones de personas descendientes de españoles puedan obtener el pasaporte español. O sea, que el Ejecutivo admite que la UE está financiando la denominada ‘ley de nietos del exilio’. Bueno, ya no sólo son nietos, sino tataranietos, porque la norma ha ido mucho más allá en el tiempo de la Guerra Civil, alcanzando a descendientes, como viene informando OKDIARIO, de españoles que abandonaron España en 1893. El reconocimiento del Ejecutivo no es una cuestión menor, porque el PP ha solicitado la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que explique el funcionamiento de los registros civiles consulares y la externalización de los trámites a través de empresas públicas vinculadas, por ejemplo, al régimen cubano. El Grupo Palco, sin ir más lejos, ha recibido 1.602.217 euros para la contratación de personal al servicio del consulado de España en La Habana a fin de reforzar la tramitación de los expedientes de obtención de la nacionalidad española.

Los populares amenazan con llevar el asunto a la UE y el hecho de que Exteriores haya reconocido que se están utilizando recursos comunitarios añade más gravedad al asunto, porque ya sería el colmo que un plan que lo busca es alterar sustancialmente el censo electoral en beneficio del PSOE, un pucherazo en toda regla, se financie con fondos de Bruselas. En suma, que esta gente no sólo diseña un plan tramposo para garantizarse votos en el extranjero por la vía de «nacionalizar» a millones de personas como si no hubiera mañana, sino que, además, la pasta la pone Europa. Hay que reconocer que no dan puntadas sin hilo y que, además, no se esconden. Un pucherazo, en suma, financiado con ayuda externa. Fastuoso.