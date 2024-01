¡Fuerza y honor!

Pensar, como he repetido durante la semana, que el partido importante es el del sábado ante el Betis, no me permite aguar la fiesta a nadie. Por el contrario el espectáculo ofrecido por el Mallorca en la primera mitad al golear a un Girona totalmente maniatado, invitaba a recordar que la venganza se sirve fría y la goleada de Montilivi ha sido merecidamente redimida.

A partir de aquí prefiero dejar espacio a un gran, inmenso, extraordinario entrenador y a dos no menos grandes periodistas, los tres enormes amigos y reproducir algunos de los «whats app» que me fueron enviando durante el encuentro. Que sirva como reconocimiento a estos jugadores que ojalá disputasen la liga como estos cuartos de final de Copa, irresponsable expulsión de Raillo que comprometió el éxito y obligó a sus compañeros a un esfuerzo aun mayor que el desplegado.

AMIGO ENTRENADOR:

«Los mejores 10 minutos del Mallorca en lo que va de temporada» (En el minuto 12)

«Asi es, el resultado es merecido. Si siguen con esta mentalidad, pasarán y se reforzará su autoestima de cara a la liga»

«Golazooooooooooooo». (Minuto 29, el de Abdón)

AMIGO PERIODISTA 1:

«Me temo que estos tíos del Girona ya se creen el City. Un poquito sobraditos si que van. La verdad»

«Y ahora ¿qué hacemos con Muriqi?» (Tras el tercer gol)

«Y sin Darder»

«Para nosotros es la pera semifinales. Pero para ellos, más»

«Es el líder la liga, no lo olvidemos, el que más goles mete»

«Siempre poniéndoles peros, somos la h…….., jo……..y queríais despedir al «Vasco»

«Este otro portero nuestro es muy bueno, no sé qué hace aquí»

«Penalti del abuelo Raillo a un tío que no podía ni rematar, protesta con insulto al árbitro y a la p…..calle. Gol. 3-1. Y con 10, 25 minutos. ¡Todo un veterano!.»

AMIGO PERIODISTA 2

«El Mallorca, 26% de posesión. Eso pone la estadística de la primera parte. Me parece poco.»

«Ambientazo»

«Se comen la pelota»

«Ahora veremos el sábado»

«Golazo de Abdón, por cierto. Se ha ganado renovación indefinida y en blanco.»

«¿Penalti?. ¿Qué ha pasado?»

«Es el capitán, coj……….»

«Los mejores 45 minutos de la temporada»

Cierro con la arenga del general Máximus (Gladiator) a sus soldados antes de la batalla contra los bárbaros: «¡Fuerza y honor». Ahora, semifinales, vale. Pero lo importante es la liga.