El PSOE, con el aplauso de Yolanda Díaz mandando a la mierda al PP para ayudar entusiásticamente a la desaparición de Sumar, ganará las elecciones europeas con todo el superávit de votos que le guste mandar el CIS y Tezanos. Esto está absolutamente claro. Y si acaso así no fuera a suceder será porque la derecha y la extrema derecha, con el apoyo de la Argentina de Miley y la Italia de Meloni, se habrán conjurado para convertir la Unión Europea, amén de otros países nazis, en una institución fascista, no podría España en la futura Europa impulsar el progreso y liderar la paz en el mundo. Los avances sociales de los gobiernos progresistas, por tanto, con las técnicas y discursos ultras de sus enemigos, que no son más que fango y mentiras, nos devolverían a unas épocas oscuras de recortes y precariedad que tanto ha costado superar.

Fango más que fango son las mentiras de una legislatura estancada, una sociedad fracturada, un gobierno débil, los insultos en la sede la soberanía nacional, la crispación en las calles, el muro y el enfrentamiento con la derecha y la extrema derecha. Fango, fango y más que fango. Por eso, el fascismo perderá las elecciones europeas y se fortalecerán el progreso, la libertad y la democracia. O será justamente al revés.

MARTES: TOURIST GO HOME. Sumamente peligroso es un cartel que, en apariencia inofensivo, protesta ahora contra los visitantes de esta isla y que nunca ahora había inundado las carreteras de la Serra de Tramuntana. Tourist go home significa, ni más ni menos, que en general y sin matizar no deseamos un turista más y rechazamos a nuestros visitantes. En los carteles de los arcenes de las carreteras de la Serra, que delimitan la red de espacios naturales de las Islas, en este caso en el paraje de la Tramuntana o en las entradas a municipios como Valldemossa o Deià, han aparecido estas pintadas. Pero, cuidado, estas demandas, a largo plazo, pueden reducir la demanda turística a Mallorca. Y esto es sumamente peligroso. Ya lo fue la manifestación que, al margen de alternativas, se dio en Palma, a lo que sucederá un intento de paralización del aeropuerto y quién sabe qué acciones más se le ocurrirán a un colectivo que pretende frenar una situación problemática pero sin ofrecer alternativas. Mal, muy mal tratar de promover tempestades.

MIÉRCOLES: UN BOSQUE METROPOLITANO. «Estamos estudiando la posibilidad de adquirir fincas protegidas de los alrededores del bosque de Bellver para potenciarlo como un auténtico pulmón verde de Palma», ha declarado el alcalde de la ciudad. La idea, sin duda, merece una valoración muy positiva. En efecto, careciendo Palma, por estupidez y, por qué no decirlo también, normas de pasados consistorios, de zonas verdes en barrios duramente habitados, es preciso dotar a la ciudad de amplias zonas en sus alrededores que permitan acceder a espacios libres, y si no los hay, se deben ampliar los existentes. De ahí que Bellver sea la mejor de las propuestas.