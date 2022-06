La última encuesta de Data10 para OKDIARIO sobre las elecciones andaluzas constata el aplastante triunfo del PP de Juanma Moreno, que logra 43 escaños y eleva su diferencia sobre el total de asientos de la izquierda, que no pasa de 40. Y es que el dato más significativo del sondeo tiene que ver con el paupérrimo resultado que cosecharía Juan Espadas, el candidato de Sánchez. No pasaría de 30 escaños, dejándose tres parlamentarios en una sola semana, lo que revela con toda crudeza que el socialismo está en caída libre en el que fuera su feudo histórico. Se trataría del peor resultado cosechado jamás por el PSOE, que ya sólo aventaja en cuatro diputados a Vox, que mantiene sus 26 asientos. A la izquierda del PSOE, el batiburrillo populista se reparte 10 escaños entre los siete de Por Andalucía y los tres de Adelante Andalucía. Ciudadanos no lograría representación, constatando el declive del partido de Inés Arrimadas.

A medida que avanza la campaña parece claro que el escenario que saldrá de las urnas se parecerá más al de Madrid, donde Ayuso se impuso de forma contundente al bloque de izquierdas que al de Castilla y León, donde Mañueco necesitó a Vox para seguir gobernando.

En suma, que no parece que estemos delante de una noche electoral de infarto, salvo para el PSOE, al que se le está haciendo muy larga la campaña. Si antes de la misma daban por bueno obtener el mismo número de escaños que Susana Díaz hace cuatro años, ese listón parece alejarse a medida que avanzan los días. Y lo peor es que parece que el socialismo no ha tocado suelo. Con estos resultados, Pedro Sánchez tendrá imposible ponerse de canto, porque el derrumbe sería monumental y provocaría un terremoto de imprevisibles consecuencias en una formación que está en caída libre. Y es que, en estas circunstancias, Juan Espadas, el pobre, va camino de convertirse en chivo expiatorio. Otra víctima de Sánchez.