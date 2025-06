¡Viva la Reina Letizia!

Cuando en el año 2004 nos enteramos de manera oficial de que nuestro apuesto Príncipe iba a casarse, por amor, la mujer elegida sorprendió a muchos. Algunos opinaron que esa locura iba a costarle el trono, pero el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio, demostrándose que la capacidad de Letizia para servir estaba a la altura de lo que don Felipe esperaba.

Hoy en día no se puede juzgar a nadie por estatus ni origen, sería ir en contra de los tiempos y si algo tiene la Corona como institución, es capacidad de adaptación. Visto lo visto estoy seguro de que don Felipe eligió con el corazón, de eso no hay duda, pero también con la cabeza, sabedor de que había encontrado a la compañera adecuada para recorrer ese largo camino que tenía por delante. Y pese a que ya llevaba mucho trecho recorrido, lo más difícil de caminar todavía estaba por llegar. Y llegó y como les contaba ayer, con triunfo. Llegar a ese triunfo como monarcas que ya nadie discute, salvo los obtusos, debe haber sido más difícil de lo que nadie pueda imaginar.

Una advertencia. Cuando hablo de mí no lo hago para presumir porque poco tengo para hacerlo. Utilizo mi propia experiencia, lo que he vivido y observado en primera persona durante muchos años para con mucho tiento podérselo contar, para divertirles o para informarles. Informar sobre la Corona y los miembros que la conforman no es una frivolidad, o no debería serlo, porque sus andanzas, públicas o privadas, nos repercuten a todos. No sólo nos representan como país, nos dan más de lo que podemos imaginar pues gran parte de su trabajo, incluso el institucional, se hace de puertas para adentro. Me sonroja leer o escuchar barbaridades alegremente lanzadas al viento por lenguas viperinas que lejos de aportar, atacan sin justificación ninguna.

Todavía no me he repuesto tras escuchar a una supuesta gran profesional del periodismo contar en un programa de Mediaset cómo doña Sofía maltrataba a su sobrina María Zurita y a su hijo por el hecho de haber decidido ser madre soltera. Mentira de las gordas ya que fue la propia reina la que animó a su sobrina a dar el paso y hoy disfruta con el niño en la Zarzuela cada vez que puede.

Doña Letizia ha sido, desde el mismo día de su compromiso, objeto de ataques que ninguna otra mujer soportaría. Y lo ha sido por todos sus flancos, la derecha y la izquierda, ambas desconocedoras del enorme sacrificio que consciente o inconscientemente estaba haciendo esta mujer libre por unirse a un hombre destinado de por vida a servir a los demás. Sin excusas.

Me contaba alguien que en los inicios de doña Letizia en Zarzuela llegó una joven alegre y simpática, dicharachera, que encantó a todos. La instalaron en el pabellón de la piscina y pronto empezó un periodo de instrucción que la periodista se tomó muy en serio. Al mismo tiempo comenzaron las intrigas palaciegas comandadas por no se sabe quién. El caso es que la joven prometida se asustó, comenzó a encerrarse en sí misma y poco a poco fue perdiendo la alegría. La ayuda de su esposo fue fundamental para atravesar y superar esos años difíciles en los que la salud mental, de la que es portavoz voluntaria, le jugara alguna mala pasada.

Todas las princesas que conozco, y son unas cuantas, fueron tentadas en su momento para convertirse en reina de España y todas dijeron no. El motivo no era que no les gustara don Felipe, antes al contrario, era la renuncia a la que se veían obligadas. Renunciar a toda libertad para vivir en clausura sintiéndose observadas cada minuto de cada día y juzgadas por cada gesto, en muchas ocasiones con maldad, no es fácil de sobrellevar. No lo es ni para las princesas de cuna ni para las jóvenes que habiendo nacido en el seno de la clase media se han convertido en princesas en este siglo XXI de cambios radicales.

Doña Letizia juega con una ventaja, haber elegido por vocación una carrera de servicio a los demás, sin horarios y con retos permanentes, la de periodista. Todos pensaban que el hecho de estar ante las cámaras le facilitaría las cosas, cuando la realidad es que el nivel de exigencia es mucho mayor al conocer el medio. Su cambio radical de vida nos mostró a una mujer triste, avejentada, hasta que poco a poco fue tomando las riendas de lo que definitivamente iba a ser su vida para siempre. Ser madre de dos herederas a la Corona de España, la más prestigiosa de Europa, lo crean o no, debió cambiarla por completo, por no hablar de las desgracias familiares que no vienen a cuento.

Se volcó en sus hijas, las protegió hasta la obsesión, pero durante este tiempo que las infantas permanecieron casi ocultas se hizo un buen trabajo. Cuando llegó el momento, pese a las burradas que se habían escrito sobre las niñas, nos fueron mostradas dos princesitas perfectamente educadas, pendientes la una de la otra y encaminadas sin duda alguna hacia el papel que un día les tocaría ejercer.

Ese momento ha llegado y tanto Leonor como Sofía están a la altura de lo que se espera de ellas, lo que demuestra que todo este tiempo pasado, de críticas e incomprensiones, doña Letizia lo ha hecho bien, en la principal de sus obligaciones, la educar a una futura reina. Leonor es el presente custodiado por unos padres orgullosos pero pendientes de una joven que es como las demás sin serlo. Nada hay más loco que jugar esas dos bazas.

El caso es que en mi opinión desde 2004 hasta hoy, día en el que celebramos la proclamación de su esposo como Rey de España, la compañera de viaje, la Reina de España por sorpresa ha dado muestras más que sobradas de estar a la altura de lo que se le exigía. Habrá pasado por momentos difíciles, como todos en la vida, pero parece haberlos superado y ha madurado ganando en seguridad, aplomo y dignidad. Dignidad real, ni más ni menos. Nadie nace enseñado. Gracias Letizia por tu esfuerzo y tu ejemplo. ¡Viva la Reina!