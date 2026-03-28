Doña Apagón, tan creída como inútil, a buen precio 

Beatriz Corredor, la mujer pija por excelencia en las excrecencias del socialismo decadente, jamás hubiera formado parte de un gobierno presidido por Felipe González, ni por Alfonso Guerra, ni siquiera por Joaquín Almunia. Ella es más de personajes deleznables como Rodríguez Zapatero y apurando, apurando, del gran Pedro Sánchez.

El marido de Begoña Gómez ha proporcionado a tan excelsa dama el sueldo más alto que se cobra en el sector público español (o casi), 600.000 euros (cien millones de las antiguas pesetas), a los que añadir chófer, coche oficial, gastos de representación y demás gabelas tan del gusto de tales militancias. Y todo ese dineral a costa del bolsillo de millones de ciudadanos que apenas pueden comprar ya una bolsa de escarola en buenas condiciones… A cambio de sinecuras y mamandurrias tan productivas (para ella, naturalmente), ¿qué aporta tan distinguida registradora de la propia a la sociedad que tan bien le trata?

Pues hasta ahora el GRAN APAGÓN, que pasará a los anales históricos de un viejo y cuarteado país que padece una clase gobernante incapaz, inculta, chulesca, cara y esencialmente antidemocrática. Todos esos epítetos, perfectamente descriptibles y argumentados con hechos reales en el día a día, adornan a la señora Apagón, algo que parece sacarle de sus casillas a la ex ministra de Rodríguez Zapatero… ¿recuerdan? Ministra de la Vivienda… Ja, ja, ja. De aquellos polvos padecemos estos lodos.

Corredor no quiere pasar a la maldita historia reciente de España por, en efecto, ser la señora del Apagón; mucho me temo (por ella) que no le queda más remedio, ni siquiera contratando al vendehumos Iván Redondo para que remiende su maltrecha imagen. Beatriz Corredor pasará a los peores legajos históricos, en primer lugar, por ser la señora que, al frente de Red Eléctrica Española (REE), amigacha de Sánchez en sus tiempos del PSM, consiguió apagar por completo España desde Finisterre al Cabo de Palos. Y con ese espectáculo en negro logró asombrar al mundo, incluidos nuestros vecinos portugueses. Y, en segundo lugar, por haber ocupado la cartera de Vivienda a las órdenes de Zapatero, el mismo que dejó España como un solar para luego pasar el platillo a cuanto dictador caribeño se le cruce.

En casi medio siglo de reciente historia parlamentaria española jamás ha tenido que ser levantada una comisión de investigación por el nerviosismo de un compareciente. Es la tercera medalla que se puede autoimponer doña Beatriz Corredor.

Lo escrito, tan inútil como engreída y cara, carísima para la caja pública, una caja pública que llenan los millones de contribuyentes cuyo sueldo apenas permite pagar el recibo de la luz…, cuando el sistema de REE y por culpa de su presidenta, emana fluido. Ojo a lo que pueda pasar en REE a partir de ahora.

¡Qué desastre! ¡Qué locura!

P.D. En cualquier país serio, la orden de Corredor a Red Eléctrica de ocultar audios clave del apagón al Senado, tendría como consecuencia inicial estar sentada ante un juez instructor y muy posiblemente prisión preventiva. Hubo muertos.