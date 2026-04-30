¿Dirá la Fiscalía de Sánchez que esto no es un delito de odio?

Pues al partido que viene acusando a la derecha de incitar al odio le ha salido un ramalazo odiador que retrata la hipocresía del PSOE. Si esto no es un delito de odio, ya dirá la Fiscalía de Sánchez. Resulta que en una charla de dirigentes socialistas con afiliados, simpatizantes e inmigrantes irregulares en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, el diputado autonómico Juan José Marcano Dasilva llega a incitar a los presentes a «pegar» a los «fachas» que califiquen de «masiva» la regularización del Gobierno.

Sus palabras textuales fueron: «Por tanto, cuando vengan con la tontería de que esto es masivo, pegarles, por favor. Porque es lo que se merecen. Porque hay gente de ellos. Muchos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen de mala fe», afirmó el diputado del PSOE de Madrid. El audio no deja lugar a la menor de las dudas. Es meridiano. Dice el tal Marcano: «Coged una cosa gorda y le dan así en la jeta, porque precisamente se llama extraordinario, porque es una vía que no conduce a las vías ordinarias de residencia».

El documento que ofrece OKDIARIO, con independencia de que requiere una investigación urgente del Ministerio Público, exige la destitución inmediata del diputado del PSOE, que no estaba solo. Porque allí estaban la secretaria de Políticas Migratorias y Refugiados de la Ejecutiva de Óscar López, Rosario Aguilar Gamarra, y el secretario general del partido en este municipio, Alberto Cabeza. Y no se sintieron escandalizados por el alegato violento de su compañero, más bien todo lo contrario.

En otro momento de la charla, que se prolongó durante cerca de dos horas, el diputado socialista también emplazó a los simpatizantes socialistas a coger «un libro más gordo» para darle «otra hostia en la jeta al facha» que hable sin fundamento sobre la nacionalización de los inmigrantes latinoamericanos. Todo muy edificante. El partido del Gobierno incitando al odio. ¿Se excitará la Fiscalía?.