Un delito de tráfico de infuencias más grande que La Moncloa

Las piezas del puzle van encajando: Begoña Gómez manda dos cartas de recomendación a Red.es, que poco después otorga a Juan Carlos Barrabés, su socio, casi 11 millones de euros en dos contratos cuya adjudicación está plagada de irregularidades. Correos de los funcionarios del organismo público desvelan un cúmulo interminable de chanchullos que confirman que la consigna era que ganara Barrabés «sí o sí» (es literal). Para ello, se bajaron a conveniencia las puntuaciones de sus rivales, como queda probado en los emails. En suma, que había que ceñirse a la recomendación de la mujer del presidente y concederle los contratos a Barrabés a toda costa.

Pues bien, mientras todo esto estaba pasando, en septiembre de 2020, el presidente del Gobierno se reunía con Barrabés en el mismísimo Palacio de la Moncloa. Era el 16 de dicho mes, justo cuando el proceso de adjudicaciones alcanzaba velocidad de crucero. Es decir, poco tiempo después de que Gómez firmase las cartas de recomendación para que una de las empresas, Innova Next, se hiciese con dos contratos del Gobierno.

Vamos a decirlo más claro: la mujer del presidente recomienda a Red.es y Pedro Sánchez recibe al recomendado. Begoña Gómez está imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, además de investigada en el marco de una posible malversación por parte de la Presidencia del Gobierno en la contratación de su asesora.

Vayamos al tráfico de influencias y a su definición en el Código Penal: lo comete la autoridad o funcionario que influya en otro funcionario o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o un tercero.

Ahora, resumamos: Begoña recomienda a Red.es y, dos meses después, su marido, presidente del Gobierno, recibe a Barrabés en Moncloa. Poco después, Begoña Gómez impulsa su cátedra en la Complutense con el apoyo de Barrabés, al que se le adjudican los casi 11 millones de euros de Red.es. Si esto no es un tráfico de influencias como el palacio de la Moncloa de grande, se le parece mucho.