3.024.000 parados (oficiales)

El tercer año de Gobierno socialcomunista se ha sustanciado con más de tres millones de desempleados, cifra que no se conocía desde hace un lustro. En el bien entendido que se trata de cifras oficiales, donde la señora ministra con ínfulas de gran estadista ha tenido buen cuidado de no sumar los «fijos discontinuos», o lo que es lo mismo, los parados cuasi continuos.

Don Pedro Sánchez recién llegado al Palacio de la Moncloa afirmó aquello de que pretendía pasar a la historia por arreglar la situación económica y terminar con el paro. Un tiempo después, al comprobar su propia ambición declarativa –objeto de chanzas y chacota- volvió a reivindicar su lugar en la historia, pero en esta ocasión por algo más sencillo, exhumar la momia de Franco, que llevaba 44 años muerto y enterrado. Y se quedó tan ancho.

He titulado la cifra con la apostilla de «oficiales» (los datos). No es baladí porque los grandes economistas agrupados en torno a Fedea no terminan de creerse los dígitos facilitados por el Ministerio de Trabajo. La trampa, dicen, está en los fijos discontinuos que no se computan y puede que las cifras (ocultadas) se acerquen a más de un millón de trabajadores a tiempo parcial.

Sobrepasar la cota de los tres millones de españoles (as) mano sobre mano no parece que sea algo, por lo que se pueda alardear mucho. La vicepresidenta, que siempre cataloga su propia labor con el epíteto de «histórico», no se atreve a llevar estas cifras –menos las reales- a Europa porque sabe que sería asaeteada sin compasión. El escribidor que tiene grandes dosis de ingenuidad, cuando estos jóvenes que en el momento de acceder al poder no habían demostrado nada, llegó a pensar que llegaban los listos de la clase (como la de la Complutense) y que, en efecto, salvarían a propios y extraños. Después de tres años largos en el Gobierno, lo que aparece como hechos fehacientes nos conduce directamente a la melancolía. En el arte de demoler son consumados maestros, en el oficio de levantar cosas positivas sólo puede contemplar el cambio que han operado en sus propias vidas y haciendas. 3.024.000 millones de parados. El resto pura prosa.