Feijóo, así no

Galicia no puede ni debe caer en la trampa que al respecto del lenguaje han planteado los separatistas catalanes. La estupidez, además de ser infinita, es una pandemia contagiosa a la que hay que poner freno. El dinero público no está para malgastarlo en una guía que denigra los nombres en español y los considera una “afrenta”. El gobierno de la comunidad autónoma gallega no se puede prestar a secundar —de manera directa o indirecta— la corriente persecutoria y represiva que han iniciado los independentistas catalanes contra todo lo que significa España. Extraña esta iniciativa, especialmente si tenemos en cuenta que el presidente regional es Alberto Núñez Feijóo.

Nadie va a descubrir a Feijóo a estas alturas. Una persona que ha demostrado su inmensa eficacia gestora tanto en el ámbito privado como en el institucional. De hecho, lleva gobernando Galicia desde el año 2009 y cuenta con el apoyo de la abrumadora mayoría de sus conciudadanos. Es, por méritos propios, uno de los valores más sólidos del Partido Popular y, por extensión, del centroderecha español. De ahí que resulte más difícil de entender que bajo su mandato se destine el dinero de todos los gallegos a publicar una guía como ‘Os apelidos en galego, orientacións para súa normalización’. Feijóo, que hace de su gobierno una garantía para los gallegos, no debe ceder en un tema como éste.

Cualquier concesión a los nacionalistas puede suponer un problema para su impecable trayectoria política. Ahí tiene el claro ejemplo de Miquel Iceta en las últimas elecciones catalanas: tanto trató de acercarse al nicho de votantes independentistas que terminó por cosechar el segundo peor resultado del PSC en su historia. Nadie pone en duda la riqueza cultural y expresiva de la que goza un determinado territorio que tenga dos lenguas. No obstante, la prevalencia de una no puede suponer el estigma de la otra. Menos aún si es el español, lengua principal del Estado. Inconcebible a todas luces si además la campaña de acoso y derribo está pagada con dinero público.