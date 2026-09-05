180 minutos cara a cara en La Zarzuela

No deja de resultar curiosa de qué forma hemos conocido que tras su «brillante» (sic) entrevista en la siempre sospechosa cadena SER, Pedro Sánchez fue llamado a la residencia oficial del jefe del Estado para mantener una reunión de más de tres horas, algo absolutamente inusual en este tipo de encuentros entre el rey Felipe y el presidente del Gobierno. Escribo inusual porque esos «despachos» siempre fueron públicos desde los tiempos de Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy.

¿Por qué en esta ocasión Felipe VI ha utilizado esa fórmula inusual con filtración? Para nadie es un secreto que el gobierno Sánchez hace tiempo, sobre todo tras Paiporta, que empezó a horadar la imagen del monarca, y mucho menos desapercibido pasa para el propio interesado. A finales de agosto un ministro tan característico del sanchismo como Oscar Puente lanzó una primera andanada recordando la superioridad del poder ejecutivo de la nación sobre su propio jefe supremo. Luego estuvo entre bambalinas la gran crisis invasiva de Ceuta dejando al pairo al Rey mientras él hacía mangas y capirotes en las profundidades de las aguas canarias.

La pregunta ha corrido de boca en boca en todas las redacciones del país: ¿A qué dedicaron 180 minutos don Felipe y Sánchez nada más iniciarse el curso político? No hay que olvidar que tan sólo horas antes el presidente reprochó al jefe del Estado que durante sus 20 (sic) años de reinado jamás se había dejado caer por la ciudad española en el norte de Africa. Verde y en botella.

Estoy convencido de que dentro de la prudencia (extrema y aún excesiva en determinados momentos) que siempre utiliza don Felipe para evitar salirse de los márgenes constitucionales (¡como si la Constitución importara algo a alguien en esta situación!) reprochó al jefe del Gobierno su laxitud y su ninguneo permanente. Históricamente, los borbones siempre han reaccionado virulentamente cuando estaba en jaque su puesto… Alguien dirá que Felipe es más Austria, sí, pero se apellida Borbón.

Y también estoy seguro que de alguna forma pidió explicaciones por el más que claro «entreguismo» total de Sánchez a Mohamed VI. Por si no fueran pocos los problemas que el peor presidente y el peor Gobierno que España ha tenido desde hace medio siglo, viene ahora a meter a España y al Estado como rehén del alauí.

Y por ahí, amén de otras cuestiones relativas a la agenda a corto y medio plazo, anduvo la reunión con mucho café a diestra y siniestra. De los millones de españoles que desean ver a Sánchez fuera del poder y a ser posible con grilletes, quizá uno de los que más estuvo en esa sorprendente reunión que sirvió a Moncloa para ejercitarse en lo que mejor sabe hacer desde hace ocho años: mentir.