En verano la ropa se seca en muy poco tiempo si la dejamos tendida al sol… ¿y en invierno? La cosa cambia bastante, sobre todo si vives en una ciudad en la que hace mucho frío, llueve mucho o hay humedad. En ese caso, y si no quieres que la ropa tarde todo el día en secarse, lo más cómodo es cambiar tu vieja lavadora por una lavadora secadora que lava, seca y encima refresca tus prendas si lo necesitas.

Le vas a sacar mucho partido a estos electrodomésticos, como a la lavadora de libre instalación Serie 7000 ProSteam de AEG, durante todo el año. Y si tu casa es pequeña, te ahorras también tener el tendedero en mitad del salón. Este modelo en concreto está rebajado ahora en las ofertas Back to School de AEG —con descuentos de hasta el 50% hasta el 29 de septiembre— y tiene un 10% de descuento extra con el cupón 10DESCAEG.

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Las funciones que más partido le sacan a este electrodoméstico AEG

Programa de vapor SteamRefresh para refrescar tus prendas en solo 25 minutos, eliminar olores y reducir las arrugas.

Tiene 10 kg de capacidad para el lavado y 6 kg para el secado, suficiente para toda la familia.

Sus 1.600 rpm de centrifugado extraen buena parte del agua antes de secar y cuidan los tejidos.

Hasta un 96% menos de agua con el programa de vapor frente al lavado de prendas delicadas, según pruebas internas de AEG.

Lavasecadora AEG: capacidad para grandes coladas y cuida de tus prendas

La lavadora de libre instalación Serie 7000 ProSteam de AEG empieza su lista de prestaciones con 10 kg de capacidad para el lavado, es decir, suficiente para familias grandes o personas que ponen bastantes lavadoras a la semana. Y para el secado, la capacidad baja a 6 kg. Pero el punto fuerte de la Serie 7000 (y el motivo por el que le hemos echado el ojo) es que cuida muy bien de los tejidos.

El sistema DualSense adapta el ciclo al tiempo de material para lavar y secar prendas habituales y también tejidos delicados. Además, el tambor Care está diseñado para que la ropa se mueva de manera delicada durante todo el lavado y así reducir el impacto que suelen sufrir las prendas en la lavadora.

Preguntas frecuentes

Si todavía no tienes claro si esta lavasecadora es para ti, aquí tienes algunas preguntas frecuentes para responder a la pregunta.

¿Qué capacidad tiene esta lavadora secadora AEG?

Tiene una capacidad de 10 kg para el lavado y 6 kg para el secado.

¿Cuánto tarda en refrescar la ropa con vapor?

El programa SteamRefresh necesita unos 25 minutos para refrescar prendas que no necesitan un lavado completo, pero sí eliminar malos olores y reducir arrugas.

¿Esta lavadora secadora sirve para prendas delicadas?

Sí. Los programas Special Care adaptan el lavado y secado a diferentes tejidos, incluida la lana. Además, cuenta con certificación Woolmark Blue (trata prendas de lana con total seguridad).

¿Qué hace el sistema PreciseLoad de AEG?

Detecta el volumen de ropa que has introducido y adapta la duración del ciclo y el consumo de agua y de energía.

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Si la quieres para tu casa ahora que el otoño está a la vuelta de la esquina, no olvides aplicar el código descuento 10DESCAEG en el carrito antes de hacer el pago.

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