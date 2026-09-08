Tener una aspiradora sin cable que además permita fregar los suelos duros puede simplificar mucho las tareas de limpieza. La Dyson V12 Detect Slim Submarine ofrece ambas funciones y añade un potente motor Dyson Hyperdymium™, hasta 60 minutos de autonomía y accesorios específicos para eliminar el pelo de las mascotas. Su precio baja de 719 a 449€, por lo que ahora permite ahorrar 270 euros.

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Lo mejor de la Dyson V12 Detect Slim Submarine

Aspira y friega

150 vatios de succión

Hasta 60 minutos de autonomía

Ideal para hogares con mascotas

Cepillo húmedo Submarine™

Filtración HEPA avanzada: captura el 99,99% de las partículas microscópicas y alérgenos de hasta 0,1 micras

Sensor de polvo y pantalla LCD

Así es la Dyson V12 Detect Slim Submarine

La principal característica de la Dyson V12 Detect Slim Submarine es que permite realizar dos tareas de limpieza con un mismo aparato. Por un lado, funciona como aspiradora sin cable para recoger polvo, suciedad y pelos. Por otro, incorpora el sistema húmedo Submarine™ para limpiar los suelos duros.

Para la limpieza en seco cuenta con 150 vatios de succión y un motor digital Dyson Hyperdymium™ capaz de alcanzar hasta 125.000 revoluciones por minuto. Su batería de ion-litio de siete celdas proporciona hasta 60 minutos de funcionamiento, por lo que puede utilizarse para realizar diferentes tareas de limpieza sin depender de un cable. Cuando llega el momento de fregar, el cepillo húmedo Submarine™ utiliza un rodillo motorizado de microfibra para limpiar derrames y manchas de los suelos duros. Así, puedes pasar del aspirado al fregado sin tener que cambiar de aparato.

Pensada para hogares con mascotas

El pelo de las mascotas puede convertirse en uno de los grandes enemigos de la limpieza diaria. Para hacerle frente, esta Dyson incorpora el cepillo digital Motorbar™, equipado con aspas de policarbonato que levantan el pelo y lo hacen girar en espiral directamente hacia el cubo. Esta característica facilita la recogida del pelo y ayuda a evitar que se quede enredado durante la limpieza. De esta manera, la V12 Detect Slim Submarine puede resultar especialmente práctica en hogares donde conviven perros o gatos.

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Y además de todo esto, no podemos olvidarnos de otra cosa importante. Y es que, durante poco tiempo, Dyson la ha rebajado 270€. No está nada mal, ¿verdad?

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