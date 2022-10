Dale rienda suelta a tu imaginación con estos moldes de galletas

¿Quién puede resistirse a un dulce? Desde hace mucho tiempo, los postres y otras recetas llegaron a todos los rincones del mundo, y ahora puedes encontrarlos en cualquier sitio. Algunos de ellos se han hecho tan famosos, que cuando viajas a ciertos países debes problarlos. Existe una gran variedad de dulces y postres, como las tartas, pastelitos, bizcochos, brownies, tortitas, galletas… Y en gran cantidad de ocasiones pueden llevar trocitos de fruta, frutos secos y hasta hortalizas.

El arte de la repostería no es sencillo de dominar, ya que se necesita precisión, buenas técnicas y materiales, paciencia y muchas pruebas fallidas. Todo ello hasta conseguir el resultado con la textura y el sabor que se desea. Sin embargo, la tarea no termina cuando ya se tiene el dulce hecho, puesto que, como cada detalle importa, es necesario realizar una buena presentación y decoración de los platos. Para ello, se utilizan distintos aromas, sabores, colores y materiales, para que el comensal disfrute de una experiencia única.

No hace falta hablar solo de la alta cocina cuando hablamos de repostería. Seguro que todo el mundo en su casa ha hecho algún bizcocho, galletas o tortitas. Solo es necesario tener unos ingredientes básicos, como el azúcar, la harina, la leche, huevos y un microondas u horno. En muchas ocasiones, los postres caseros son mucho más sanos, es por ello que cada vez más gente se anima a hacerlos.

Con estos moldes para galletas que os mostramos podréis hacer de chocolate, de mantequilla, de vainilla ¡O del saber que más os guste!

Estos cortadores de galletas presentan formas de Pokémon de la primera generación de la mítica saga de videojuegos. Disfruta del postre con la silueta de los más conocidos: Pikachu, Squirtle, Bulbasaour, Charmander, Eevee y una pokeball. También están disponibles con las figuras de conejitos de pascua, de la Patrulla Canina o del juego de Super Mario Bros.

Las 6 piezas están confeccionados con materiales de alta calidad para garantizar la seguridad de los más pequeños. No contiene tóxicos, ni químicos, es fácil de limpiar y pueden reutilizarse durante muchos años. Además, al estar hecho de silicona no es poroso, por lo que no se quedan restos de comida que provocan que el material se deteriore. Además, este componente es muy sencillo de limpiar, es muy maleable y flexible, y es por ello que podrás utilizarlos con tus hijos sin miedo a que se rompan en el primer uso.

En la parte exterior de los moldes, incorpora un borde para que, a la hora de presionar en la masa, los peques no se pillarán los dedos y se hagan daño. Y si os gustan unas galletas más elaboradas, también se puede utilizar en fondant, o incluso en queso, pan, tartas, bizcochos y arcilla. ¡Haz mucho más divertidas sus comidas!

Estos moldes están fabricados por acero inoxidable. Este material se utiliza en cocina gracias a su gran resistencia y durabilidad frente a posibles golpes o a su uso continuado. Por otro lado, no reacciona ante sustancias ácidas o alcalinas, a diferencia de otros componentes como el plástico.

Los 11 cortadores tienen forma de distintos dinosaurios, que despertarán su interés y aprenderán divirtiéndose, ¡para que los más peques de la casa disfruten comiendo! Y no solo podrás usarlos cuando hagáis galletas, también puedes utilizarlos para cortar la fruta, pan, tortillas, sándwiches, gelatina, queso y otros alimentos. Además, son muy sencillos de limpiar y tienen un borde afilado para que se recorten las siluetas, pero sin llegar a dañar sus dedos.

Disfruta de un agradable rato con tu familia haciendo galletas con los moldes de Amazon Basics. Sus formas son muy variadas, para que escojáis el que queráis dependiendo de la etapa del año en las que las hagáis, o los que más os gustan. En el set encontraréis estrellas, flores, círculos, corazones, lunas, gatos, manzanas, fantasmas, murciélagos o la de la típica de la galleta de jengibre. Porque no hay nada mejor para que los niños se diviertan, adquieran nuevas habilidades y exploren nuevos límites que dejar volar su imaginación.

Los moldes están fabricados con acero inoxidable 430 de grado alimenticio, por lo que son libres de tóxicos, no son dañinos para la salud. Asimismo, no generan un impacto negativo en el medio ambiente, como sí ocurre con los derivados del petróleo. Además, están suficientemente afilados para cortar la masa con facilidad, pero no resultan ser un peligro para los peques. Son completamente seguros y dependiendo del modelo, tienen un tamaño de 4 a 9 cm.

Este pack contiene 6 piezas con figuras de la etapa más joven de muchas personas, es por ello que es apto tanto para adultos, como para niños. ¡Revive tu infancia con estos moldes! Incluye 2 con la forma de Mickey Mouse, 1 con su mano, 2 con la de Minnie Mouse y 1 de Hello Kitty. También podrás elegir entre los dos packs de pascua que incluye 9 o 10 figuras de conejitos, o el de 8 que tienen temática de navidad.

Están confeccionados con acero inoxidable de alta calidad, anticorrosión y tiene una medida de 0.3 mm de grosor. De esta forma, se convierte en una de las opciones reutilizables más duraderas y resistentes ante accidentes.

Gracias a su afilado borde es muy sencillo de usar, y además, es totalmente seguro para proteger las manos de tus hijos. Utilízalo para cortar pasteles, mazapanes, fondant, bizcochos, masa de galletas, chocolate, gelatina, sándwiches, fruta o incluso arcilla. Son muy sencillos de lavar y secar, y tienen un acabado antiadherente para separar el molde de la comida fácilmente.

