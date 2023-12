Este PC todo en uno de HP está rebajado 180€ ¡no te pierdas este ofertón!

¿Necesitas un ordenador, pero no te es suficiente con un portátil y buscas algo que ocupe menos que los típicos PC de escritorio? Lo que necesitas es un PC todo en uno. Estos equipos condensan todo su hardware dentro de su monitor, ofreciéndote las prestaciones más modernas en espacios muy reducidos. ¿Su único hándicap? Su precio, ya que el factor de forma es muy exigente. Afortunadamente, HP ha llegado para romper ese mito, ofreciendo uno de sus PC All in One más buscados y potentes a un precio sorprendentemente bajo.

La tienda oficial de HP ha lanzado una rebaja del 25% por tiempo limitado en el PC All in One HP 24. Si te animas a comprarlo a través de su página web, podrás hacerte con este versátil y elegante modelo por menos de 570€, cuando su precio habitual ronda los 750 € en cualquier tienda. Si sigues leyendo, descubrirás que este descuento no es lo único atractivo que tiene, ya que su hardware y prestaciones forman la combinación perfecta para navegar, jugar o trabajar desde casa. ¿Quieres ver por qué lo decimos? A continuación, te damos todos los detalles de este equipo.

Comprar en HP por ( 749 ) 569€

El PC All in One HP 24 está compuesto por tres elementos principales: su pantalla de 23,8 pulgadas y resolución Full HD, su teclado y su ratón. No necesita más para ofrecerte la mejor experiencia multimedia en relación calidad/precio que vas a encontrar dentro de este mercado de ordenadores. Para empezar, porque su procesador es un Intel Core i3 de 13ª generación con 6 núcleos a 4,5 GHz. Para terminar, por sus 8 GB de memoria RAM y su disco duro SSD ultraveloz con 512 GB de almacenamiento.

Para hacer las cosas más fáciles, este modelo cuenta con un HUB de puertos USB sobre la pantalla, para que puedas conectar tus dispositivos frontalmente sin problemas. Gracias a esto, incluye 1 USB-C, 2 USB-A modernos, 2 USB-A de tipo 2.0, 1 jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono y, por último, un puerto RJ-45 para conectarte a internet por cable. Todo esto, junto con una salida HDMI 1.4 por si necesitas un monitor adicional para facilitarte el trabajo.

Cuenta con Windows 11 Home preinstalado, además de la protección McAfee LiveSafe, el set de aplicaciones de HP y hasta 25 GB de almacenamiento en la nube gratis durante un año gracias a Dropbox. Es un modelo completísimo, pensado para el teletrabajo, pero también para los momentos de ocio, y que llega a un precio sorprendente. Aprovecha esta oferta y llévatelo ya por solo 569 €.

