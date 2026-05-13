Este lavavajillas Bosch se conecta a tu móvil, abre la puerta solo y consume menos agua que una ducha

Lavar los platos no es precisamente la tarea más divertida del mundo, sobre todo cuando sois muchos en casa y habéis tenido una comida copiosa. Por suerte, la tecnología está de tu parte y por eso existen los lavavajillas, sobre todo modelos como el Lavavajillas Bosch SMS4EMI06E, que lo puedes usar con tu voz, programarlo desde el móvil y consume solo 9 litros por ciclo. Es sorprendentemente eficiente y silencioso, ¡y está rebajado a 629 €!

Si tienes una cocina pequeña, va genial. Y si no tienes tiempo para pararte a fregar, va aún mejor. Te va a facilitar tanto las cosas que no querrás volver a abrir el grifo.

Por qué te recomendamos este lavavajillas

Apenas hace ruido. No supera los 42 dB y su motor hace que no notes que está trabajando.

Se conecta al móvil por Wi-Fi para que puedas programar ciclos estando fuera de casa, consultar su diagnóstico o controlarlo con tu voz.

Abre la puerta solo al terminar el ciclo para mejorar el secado de su interior sin consumir más electricidad.

Tiene una bandeja extra para cubiertos y cesto regulable para que aproveches mejor su espacio.

Lavavajillas Bosch SMS4EMI06E

El Lavavajillas Bosch SMS4EMI06E te va a sorprender por dos cosas: la primera, que casi no vas a escucharlo mientras hace un ciclo de limpieza, la segunda, que al terminar se abre solo y deja los cubiertos, platos y vasos mucho mejor al secarlos con aire del exterior. Es un electrodoméstico inteligente de verdad. Tanto, que puedes programarlo desde el móvil mientras estás comprando, o incluso usarlo con tu propia voz. Aprovecha muy bien el espacio que tiene gracias a sus tres bandejas, consume solo 9 litros por ciclo de lavado y se adapta a todo. Además, es de lo más duradero. De hecho, la cuba de acero inoxidable de su interior tiene una garantía de 10 años para que puedas despreocuparte. Es justo lo que se espera de un aparato de este tipo.

Su tamaño está pensado para cualquier tipo de cocina, sea del tamaño que sea. Es intuitivo, resistente y eficiente. Te va a venir genial sobre todo si sois familia numerosa.

¿Qué dicen las reseñas de este lavavajillas?

Que es sorprendentemente silencioso y que seca muy bien todo lo que limpia gracias al sistema de apertura automática. Como podrás ver en las reseñas que hemos recopilado de usuarios reales, están bastante contentos con este electrodoméstico:

«Lo compré y la verdad funciona muy bien. Muy silencioso.»

«Es un gran electodomestico, visualmente muy bonito muy limpio. Prácticamente no se oye.»

«Muy buen electrodoméstico, lava y seca bien. Fácil de utilizar.»

Si lo pides ya, Worten te lo entrega en solo 1 día laboral sin costes de envío adicionales. Además, te ofrece un descuento del 20% en pequeños electrodomésticos de la marca Becken por la compra de este lavavajillas y tienes 100 días gratis para la devolución con recogida y reciclaje de tu antiguo modelo.

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