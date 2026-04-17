Deja de buscar móvil: el Google Pixel 10 tiene Gemini integrado, triple cámara y un rendimiento que es la envidia del resto

No dejas de comparar teléfonos y no logras decidirte. Puedes dejar de hacerlo porque, si quieres un buen terminal Android, muy pocos pueden competir con el Google Pixel 10. Este móvil de 6,3″ con pantalla OLED y triple cámara trasera es una auténtica «bestia» a nivel de rendimiento gracias a su chip Tensor G5 y la IA de Gemini. Es más eficiente, más completo, más útil y hasta más resistente que la mayoría. ¡Y tiene 253 € de descuento!

Es un móvil Android que casi no tiene rival (y menos en su franja de precio). Pensado para quienes necesitan un teléfono con buena cámara o potente, pero también si solo quieres ver series o películas. Hagas lo que hagas con él, te va a sorprender para bien.

¿Por qué comprar este móvil de Google?

Tiene un procesador Tensor G5 con la IA Gemini integrada que rinde mucho mejor y convierte tu teléfono en un asistente que te ayuda en lo que quieras.

La triple cámara trasera tiene zoom óptico de hasta 5 aumentos y gran angular de 48 MP.

Su pantalla OLED de 6,3 pulgadas se ve de maravilla y va fluidísima con sus 120 Hz.

Cuenta con 7 años de actualizaciones garantizadas. Tienes soporte para mucho tiempo.

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Google Pixel 10

La gran ventaja del Google Pixel 10 la delata su nombre: es un teléfono de Google, los padres del sistema operativo Android. Nadie lo entiende mejor que ellos y nadie lo aprovecha mejor, por eso este modelo rinde mucho mejor que cualquiera con unas prestaciones parecidas, e incluso que modelos bastante más caros. Su gran baza es la IA Gemini, ya que es capaz de traducir conversaciones en tiempo real, resumir webs, tener ayuda en llamadas o incluso filtrar el spam por ti. Hace de todo, y su cámara tampoco se queda atrás, ya que es capaz de grabar vídeo a 4K y 60 FPS con estabilización óptica y funciones como el Borrador Mágico o el Encuadre Automático. Tus fotos y vídeos quedarán mucho mejor y, si te aburres, su potencia va genial con cualquier juego o app que le eches. Puede con todo y aguanta más de 24 horas de uso normal.

En definitiva, es un teléfono móvil Android que está entre los mejores del mercado. Que no te engañe su precio, porque rinde mucho más de lo que cuesta. Por eso es ideal para creadores de contenido y profesionales.

¿Qué opiniones hay de este móvil?

Como podrás ver en las valoraciones del Pixel 10 que hemos recopilado, la mayoría de opiniones coincide en que es un móvil muy sólido a nivel de rendimiento y cámara. Tanto, que llega a sorprender el precio que tiene:

«Ha superado mis expectativas. La integración con Gemini es fluida y el procesador Tensor G5 se siente muy potente, sin calentamientos.»

«El móvil funciona rápido y fluido en el día a día, la cámara ofrece fotos con mucha calidad y colores muy naturales, y la batería aguanta bien.»

«Un móvil perfecto, la batería dura más de un día aún con bastante uso, cámara perfecta, refresco de pantalla y velocidad en la navegación.»

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