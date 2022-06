Consigue esta tablet de Lenovo con más de 140€ de descuento ¡Solo durante la Promoción de Verano de AliExpress!

A estas alturas del verano, seguro que ya has odio hablar de la gran promoción que AliExpress tiene entre manos. Si no es así, prepárate a conocer el eventazo del gigante chino, porque no tiene desperdicio.

La Promoción de Verano de AliExpress tiene lugar cada año por estas fechas en e-commerce. Básicamente, podrás encontrar una enorme variedad de sus productos a precios mucho más reducidos. Este año, además, solo por comprar durante esta promoción entras en el sorteo de un viaje a París.

Pero esto no es todo, porque puedes utilizar códigos promocionales en tus compras para sumar todavía más descuentos a sus productos. Eso sí, esta promoción no dura eternamente, y llegará a su fin el próximo día 2 de julio a las 8:59 hora española.

Nosotros hemos querido ponértelo fácil y hemos seleccionado para ti un producto muy interesante a un precio que no podrás dejar escapar se trata de la tablet Lenovo P11:

Comenzando a destacar algunas de las cualidades de esta tableta, hablaremos de su precio, ahora el modelo Lenovo P11 Pro Xiaoxin Pad Pro tiene un descuento del 33%, y puede ser tuyo por 300,68€, en lugar de por los 448,78€ que cuesta habitualmente en la página web.

Entres sus cualidades destaca su calidad de imagen, y es que, su pantalla contiene la certificación de food ETUV global eyecare y low global blue light, por lo que atenúa el brillo y reduce la luz azul dañina y PWM de baja frecuencia a los ojos parpadeando el daño adicional.

Comprar en AliExpress por ( 448,78€ ) 300,68€

Su batería es otro de los puntos fuertes. Su gran capacidad de 8600mah, te permite utilizarla durante todo el día, y tiene una función de carga rápida por si tienes una urgencia.

Es un modelo de tablet apto para trabajar durante horas, y también para disfrutar de tu películas o series favoritas, con la mejor calidad de sonido. ¡No esperes más y hazte ahora con esta tablet de Lenovo con un 33% de descuento en la Promoción de Verano de AliExpress!

