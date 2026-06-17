Comer fuera sin carne, sin pescado y sin productos de origen animal ya no es una rareza en la capital. La oferta plant based ha crecido con fuerza en los últimos años y hoy es posible encontrar propuestas muy distintas, desde hamburguesas contundentes hasta cocina de Oriente Medio, italiana vegetal o platos caseros de cuchara. Lo interesante es que muchos de estos locales permiten comer bien sin superar los 20 euros por persona, una cifra cada vez más atractiva en una ciudad donde salir a comer puede convertirse fácilmente en un pequeño lujo.

Entre los restaurantes veganos en Madrid más conocidos por su relación calidad-precio aparece “B13”. Situado en la calle de la Ballesta, en pleno entorno de Malasaña y Gran Vía, este local se ha ganado una clientela fiel gracias a una propuesta directa, informal y muy urbana. Su estilo recuerda más a una taberna de barrio que a un restaurante de moda, y ahí reside buena parte de su encanto.

La carta se mueve entre bocadillos, tapas, hamburguesas, platos combinados y versiones vegetales de recetas muy reconocibles. Es una opción ideal para quienes buscan comer sin demasiadas ceremonias, con raciones abundantes y un ambiente relajado. “B13” funciona especialmente bien para una comida rápida, una cena con amigos o una primera toma de contacto con la cocina vegana más popular.

“Mad Mad Vegan” es otra parada imprescindible dentro de los restaurantes veganos en Madrid por menos de 20 euros. Su especialidad son las hamburguesas plant based, con panes potentes, salsas intensas y acompañamientos pensados para quienes no quieren una comida ligera, sino una experiencia de puro antojo.

El local ha conseguido conectar con un público amplio porque no plantea la cocina vegana como renuncia. Al contrario: aquí todo apunta al disfrute. Hamburguesas, patatas, entrantes y una estética muy marcada convierten la visita en un plan perfecto para quienes buscan una alternativa vegetal al fast food tradicional. Además, muchas de sus hamburguesas se mueven en precios que permiten comer por debajo de los 20 euros si se elige bien.

En Chueca, “La Hummusería” ofrece una propuesta diferente. No es un restaurante 100% vegano en toda su carta, pero sí cuenta con numerosas opciones vegetales y se ha convertido en una dirección muy recomendable para quienes buscan comida sabrosa, saludable y asequible. Su plato central es el hummus, servido templado, con distintas combinaciones y acompañado de pan de pita.

La carta incluye opciones como hummus clásico, hummus con champiñones, verduras, guisos y platos de inspiración mediterránea y de Oriente Medio. Muchos de ellos se sitúan claramente por debajo de los 20 euros, lo que permite comer de forma completa sin disparar la cuenta. Para quienes buscan restaurantes veganos en Madrid con un punto más especiado y menos centrado en hamburguesas, esta es una elección muy acertada.

“Pizzi & Dixie”, cocina italiana 100% vegetal

La cocina italiana también tiene su versión vegana en Madrid gracias a “Pizzi & Dixie”, situado en Malasaña. Este restaurante apuesta por pizzas, pastas y platos de inspiración italiana elaborados con ingredientes de origen vegetal. Es una opción especialmente atractiva para quienes quieren comer vegano sin alejarse demasiado de sabores familiares.

Sus pizzas artesanales, sus pastas y sus propuestas sin ingredientes animales permiten disfrutar de una comida completa en un ambiente desenfadado. La ventaja de “Pizzi & Dixie” es que demuestra que la cocina vegana no tiene por qué quedar limitada a ensaladas o bowls. También puede ser una pizza bien hecha, una masa cuidada y una mesa compartida entre amigos.

“Viva Burger”, en La Latina, completa esta ruta de restaurantes veganos en Madrid por menos de 20 euros. Su propuesta gira en torno a hamburguesas vegetales, wraps, ensaladas y platos pensados para un público amplio. El local, además, cuenta con una ubicación muy atractiva para quienes quieren aprovechar la visita y dar un paseo por una de las zonas con más ambiente de la ciudad.

Su cocina busca un equilibrio entre lo saludable y lo apetecible. Hay opciones más contundentes, pero también alternativas frescas para quienes prefieren una comida más ligera. Esa variedad hace que funcione bien tanto para veganos convencidos como para grupos mixtos en los que no todo el mundo sigue la misma dieta.

Comer vegano sin pagar de más

La consolidación de estos locales demuestra que la cocina vegetal ya forma parte del mapa gastronómico madrileño. Los restaurantes veganos en Madrid han ampliado registros, precios y estilos, haciendo posible que comer plant based sea una opción cotidiana y no solo una experiencia puntual.

Por menos de 20 euros, Madrid permite probar hamburguesas, hummus, pizzas, platos caseros y recetas internacionales sin recurrir a productos de origen animal. Y esa quizá sea la mejor noticia: comer vegano en la capital ya no exige demasiada planificación ni grandes presupuestos, solo ganas de descubrir otra forma de sentarse a la mesa.

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